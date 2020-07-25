Президент Украины Владимир Зеленский отдельными указами назначил пожизненные выплаты людям, которых преследовали за правозащитную деятельность, а также – участникам боевых действий Второй мировой войны.

Указы главы государства № 291 и № 292 опубликованы на официальном сайте президента Украины 24 июля.

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Пожизненные государственные именные стипендии Зеленский назначил " гражданам Украины, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность ". В списке – 15 стипендиатов.

Речь идет о людях, которые подверглись преследованиям за правозащитную деятельность в СССР, которые были заключены, сосланы и тому подобное. Причем важно, что деятельность этих людей имела общественное значение.

Пожизненные государственные стипендии " участникам боевых действий в период Второй мировой войны 1939 – 1945 лет " также получать будут еще 25 ветеранов.

Указы вступают в силу со дня их опубликования.

Коротко о пожизненных государственных стипендиях и их размере

Стипендии эти основал еще второй президент Кучма в 2000 (для участников боевых действий) и 2001 (для преследуемых правозащитников) годах.

Всего в бюджете ежегодно предусматривают деньги на 100 стипендий для правозащитников и еще 100 – для ветеранов.

Пожизненные государственные именные стипендии выплачивают ежемесячно. Их размер – 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, независимо от получаемой заработной платы, пенсии или денежного содержания.

По состоянию на июль 2020 года это 1712 гривен.