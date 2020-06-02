Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны. Председателем стал Сергей Куницын.

Соответствующий указ №209/2020 обнародован на сайте президента.

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Какова цель совета

Целью является обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов:

членов семей погибших и умерших защитников Украины;

участников боевых действий на территории других государств;

лиц, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории Украины.

Президент поставил утвердить персональный состав Консультативного совета по делам ветеранов войны. Сейчас в состав совета вошли представители общественных организаций ветеранов и участники боевых действий. Председателем стал Сергей Куницын.

Кто такой Сергей Куницын?Сергей Куницын – экс-глава Совета министров Крыма, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации. Куницын работал представителем президента Украины в АРК и был народным депутатом Украины I, VII, VIII созывов.