Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны: что известно
Президент Украины Владимир Зеленский создал Консультативный совет по делам ветеранов войны. Председателем стал Сергей Куницын.
Соответствующий указ №209/2020 обнародован на сайте президента.
Читайте также Антикоррупционная политика и энергетика: Зеленский подписал два важных указа
Какова цель совета
Целью является обеспечение защиты прав, свобод и законных интересов:
- членов семей погибших и умерших защитников Украины;
- участников боевых действий на территории других государств;
- лиц, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории Украины.
Президент поставил утвердить персональный состав Консультативного совета по делам ветеранов войны. Сейчас в состав совета вошли представители общественных организаций ветеранов и участники боевых действий. Председателем стал Сергей Куницын.
Кто такой Сергей Куницын?Сергей Куницын – экс-глава Совета министров Крыма, бывший председатель Севастопольской городской государственной администрации. Куницын работал представителем президента Украины в АРК и был народным депутатом Украины I, VII, VIII созывов.