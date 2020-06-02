Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду у справах ветеранів війни. Головою став Сергій Куніцин.

Відповідний указ №209/2020 оприлюднено на сайті президента.

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Яка мета ради

Метою є забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів:

ветеранів війни;

членів сімей загиблих та померлих захисників України;

учасників бойових дій на території інших держав;

осіб, незаконно утримуваних на тимчасово окупованій території України.

Президент поставновив затвердити персональний склад Консультативної ради у справах ветеранів війни. Наразі до складу ради увійшли представники громадських організацій ветеранів і учасники бойових дій. Головою став Сергій Куніцин.

Хто такий Сергій Куніцин? Сергій Куніцин – ексголова Ради міністрів Криму, колишній голова Севастопольської міської державної адміністрації. Куніцин працював представником президента України в АРК та був народним депутатом України I, VII, VIII скликань.