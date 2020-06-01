Антикорупційна політика та енергетика: Зеленський підписав два важливих укази
Президент Володимир Зеленський 1 червня затвердив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Водночас глава держави призначив Олексія Данилова главою Ради з питань енергетичної безпеки при РНБО.
Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу Президента. Зокрема, до складу Нацради щодо боротьби з корупцією увійшли голова ОП Андрій Єрмак, глава МВС Арсен Аваков, керівник СБУ Іван Баканов.
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Як виглядає повний склад Нацради:
- Володимир Зеленський – президент, голова Національної ради,
- Андрій Єрмак – керівник ОП, заступник голови Національної ради,
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ,
- Іван Баканов – голова Служби безпеки України,
- Андрій Боровик – виконавчий директор громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" (за згодою),
- Ірина Венедіктова – генеральний прокурор (за згодою),
- Андрій Гундер – президент Американської торговельної палати в Україні (за згодою),
- Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки і оборони України,
- Ганна Дерев’янко – виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (за згодою),
- Сергій Іонушас – заступник голови Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),
- Андрій Костін – голова Комітету Верховної ради України з питань правової політики (за згодою),
- Олексі Любченко – голова Державної податкової служби України, Сергій Марченко - міністр фінансів України,
- Роман Машовець – заступник керівника ОП,
- Денис Монастирський – голова Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),
- Ігор Муратов – заступник директора департаменту забезпечення митного оформлення Державної митної служби України,
- Олександр Новіков – голова Національного агентства з питань запобігання корупції,
- Валерій Пацкан – голова Рахункової палати (за згодою),
- Анастасія Радіна – голова Комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики (за згодою),
- Дмитро Разумков – голова Верховної Ради України (за згодою),
- Марчін Свєнчіцкі – бізнес-омбудсмен (за згодою),
- Артем Ситник – директор Національного антикорупційного бюро України,
- Андрій Смирнов – заступник керівника ОП,
- Олександр Соколов – заступник директора Державного бюро розслідувань,
- Сергій Солодченко – перший заступник голови Державної фіскальної служби,
- Руслан Стефанчук – перший заступник голови Верховної ради України (за згодою),
- Ігор Уманський – радник керівника ОП (поза штатом)
- Микола Хавронюк – директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ (за згодою),
- Назар Холодницький – заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за згодою),
- Ігор Черкаський – голова Державної служби фінансового моніторингу України,
- Олексій Чернишов – міністр розвитку громад та територій України,
- Галина Янченко – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (за згодою).
Чим займатиметься Нацрада з питань антикорупційної політики
- підготовкою та поданням президенту пропозицій щодо антикорупційної стратегії,
- аналізом стану протидії корупції,
- оцінюванням стану рекомендацій міжнародних організацій щодо запобігання корупції.
- в обов'язки Нацради також входить підготовка пропозиції щодо законопроєктів.
Питання енергетики
Президент Володимир Зеленський також затвердив положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки. Секретар РНБО очолив її.
Основні завдання Ради:
- аналіз і прогнозування тенденцій розвитку паливно-енергетичного комплексу і енергетичних ринків;
- вивчення питань енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- аналіз законопроєктів щодо енергетичної безпеки.
Зверніть увагу! 27 травня уряд розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля. Таким чином, в Україні з’явилися два окремі міністерства. Детальніше про те, хто і чим займатиметься читайте за посиланням.