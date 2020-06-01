Президент Володимир Зеленський 1 червня затвердив склад Нацради з питань антикорупційної політики. Водночас глава держави призначив Олексія Данилова главою Ради з питань енергетичної безпеки при РНБО.

Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу Президента. Зокрема, до складу Нацради щодо боротьби з корупцією увійшли голова ОП Андрій Єрмак, глава МВС Арсен Аваков, керівник СБУ Іван Баканов.

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Як виглядає повний склад Нацради:

Володимир Зеленський – президент, голова Національної ради,

Андрій Єрмак – керівник ОП, заступник голови Національної ради,

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ,

Іван Баканов – голова Служби безпеки України,

Андрій Боровик – виконавчий директор громадської організації "Трансперенсі Інтернешнл Україна" (за згодою),

Ірина Венедіктова – генеральний прокурор (за згодою),

Андрій Гундер – президент Американської торговельної палати в Україні (за згодою),

Олексій Данілов – секретар Ради національної безпеки і оборони України,

Ганна Дерев’янко – виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації (за згодою),

Сергій Іонушас – заступник голови Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),

Андрій Костін – голова Комітету Верховної ради України з питань правової політики (за згодою),

Олексі Любченко – голова Державної податкової служби України, Сергій Марченко - міністр фінансів України,

Роман Машовець – заступник керівника ОП,

Денис Монастирський – голова Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності (за згодою),

Ігор Муратов – заступник директора департаменту забезпечення митного оформлення Державної митної служби України,

Олександр Новіков – голова Національного агентства з питань запобігання корупції,

Валерій Пацкан – голова Рахункової палати (за згодою),

Анастасія Радіна – голова Комітету Верховної ради України з питань антикорупційної політики (за згодою),

Дмитро Разумков – голова Верховної Ради України (за згодою),

Марчін Свєнчіцкі – бізнес-омбудсмен (за згодою),

Артем Ситник – директор Національного антикорупційного бюро України,

Андрій Смирнов – заступник керівника ОП,

Олександр Соколов – заступник директора Державного бюро розслідувань,

Сергій Солодченко – перший заступник голови Державної фіскальної служби,

Руслан Стефанчук – перший заступник голови Верховної ради України (за згодою),

Ігор Уманський – радник керівника ОП (поза штатом)

Микола Хавронюк – директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ (за згодою),

Назар Холодницький – заступник генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (за згодою),

Ігор Черкаський – голова Державної служби фінансового моніторингу України,

Олексій Чернишов – міністр розвитку громад та територій України,

Галина Янченко – заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики (за згодою).

Чим займатиметься Нацрада з питань антикорупційної політики

підготовкою та поданням президенту пропозицій щодо антикорупційної стратегії,

аналізом стану протидії корупції,

оцінюванням стану рекомендацій міжнародних організацій щодо запобігання корупції.

в обов'язки Нацради також входить підготовка пропозиції щодо законопроєктів.

Питання енергетики

Президент Володимир Зеленський також затвердив положення про Раду експертів з питань енергетичної безпеки. Секретар РНБО очолив її.

Основні завдання Ради:

аналіз і прогнозування тенденцій розвитку паливно-енергетичного комплексу і енергетичних ринків;

вивчення питань енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

аналіз законопроєктів щодо енергетичної безпеки.

Зверніть увагу! 27 травня уряд розділив Міністерство енергетики та захисту довкілля. Таким чином, в Україні з’явилися два окремі міністерства. Детальніше про те, хто і чим займатиметься читайте за посиланням.