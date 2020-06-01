Президент Владимир Зеленский 1 июня утвердил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. В то же время глава государства назначил Алексея Данилова главой Совета по вопросам энергетической безопасности при СНБО.

Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента. В частности, в состав Нацсовета по борьбе с коррупцией вошли председатель ОП Андрей Ермак, глава МВД Арсен Аваков, руководитель СБУ Иван Баканов.

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Как выглядит полный состав Нацсовета:

Владимир Зеленский – президент, председатель Национального совета,

Андрей Ермак – руководитель ОП, заместитель председателя Национального совета,

Арсен Аваков – министр внутренних дел,

Иван Баканов – председатель Службы безопасности Украины,

Андрей Боровик – исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" (по согласованию),

Ирина Венедиктова – генеральный прокурор (по согласию),

Андрей Гундер – президент Американской торговой палаты в Украине (по согласию),

Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины,

Анна Деревянко – исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (по согласию),

Сергей Ионушас – заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),

Андрей Костин – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики (по согласию),

Алексею Любченко – председатель Государственной налоговой службы Украины,

Сергей Марченко – министр финансов Украины,

Роман Машовец – заместитель руководителя ОП,

Денис Монастырский – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),

Игорь Муратов – заместитель директора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Украины,

Александр Новиков – председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции,

Валерий Пацкан – председатель Счетной палаты (по согласованию),

Анастасия Радина – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию),

Дмитрий Разумков – председатель Верховной Рады Украины (по согласию),

Марчин Свенчицки – бизнес-омбудсмен (по согласию),

Артем Сытник – директор Национального антикоррупционного бюро Украины,

Андрей Смирнов – заместитель руководителя ОП,

Александр Соколов – заместитель директора Государственного бюро расследований,

Сергей Солодченко – первый заместитель председателя Государственной фискальной службы,

Руслан Стефанчук – первый заместитель председателя Верховной Рады Украины (по согласию),

Игорь Уманский – советник руководителя ОП (вне штата),

Николай Хавронюк – директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ (по согласию),

Назар Холодницкий – заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласию),

Игорь Черкасский – председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины,

Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий Украины,

Галина Янченко – заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию).

Чем будет заниматься Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики

подготовкой и представлением президенту предложений по антикоррупционной стратегии,

анализом состояния противодействия коррупции,

оценкой состояния рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции,

в обязанности Нацсовета также входит подготовка предложений по законопроектам.

Вопросы энергетики

Президент Владимир Зеленский также утвердил положение о Совете экспертов по вопросам энергетической безопасности. Секретарь СНБО возглавил его.

Основные задачи Совета:

анализ и прогнозирование тенденций развития топливно-энергетического комплекса и энергетических рынков;

изучение вопросов энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива;

анализ законопроектов энергетической безопасности.

Обратите внимание! 27 мая правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Таким образом, в Украине появились два отдельных министерства. Подробнее о том, кто и чем будет заниматься читайте по ссылке.