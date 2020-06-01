Антикоррупционная политика и энергетика: Зеленский подписал два важных указа
Президент Владимир Зеленский 1 июня утвердил состав Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики. В то же время глава государства назначил Алексея Данилова главой Совета по вопросам энергетической безопасности при СНБО.
Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса Президента. В частности, в состав Нацсовета по борьбе с коррупцией вошли председатель ОП Андрей Ермак, глава МВД Арсен Аваков, руководитель СБУ Иван Баканов.
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Как выглядит полный состав Нацсовета:
- Владимир Зеленский – президент, председатель Национального совета,
- Андрей Ермак – руководитель ОП, заместитель председателя Национального совета,
- Арсен Аваков – министр внутренних дел,
- Иван Баканов – председатель Службы безопасности Украины,
- Андрей Боровик – исполнительный директор общественной организации "Трансперенси Интернешнл Украина" (по согласованию),
- Ирина Венедиктова – генеральный прокурор (по согласию),
- Андрей Гундер – президент Американской торговой палаты в Украине (по согласию),
- Алексей Данилов – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины,
- Анна Деревянко – исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (по согласию),
- Сергей Ионушас – заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),
- Андрей Костин – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики (по согласию),
- Алексею Любченко – председатель Государственной налоговой службы Украины,
- Сергей Марченко – министр финансов Украины,
- Роман Машовец – заместитель руководителя ОП,
- Денис Монастырский – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности (по согласию),
- Игорь Муратов – заместитель директора департамента обеспечения таможенного оформления Государственной таможенной службы Украины,
- Александр Новиков – председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции,
- Валерий Пацкан – председатель Счетной палаты (по согласованию),
- Анастасия Радина – председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию),
- Дмитрий Разумков – председатель Верховной Рады Украины (по согласию),
- Марчин Свенчицки – бизнес-омбудсмен (по согласию),
- Артем Сытник – директор Национального антикоррупционного бюро Украины,
- Андрей Смирнов – заместитель руководителя ОП,
- Александр Соколов – заместитель директора Государственного бюро расследований,
- Сергей Солодченко – первый заместитель председателя Государственной фискальной службы,
- Руслан Стефанчук – первый заместитель председателя Верховной Рады Украины (по согласию),
- Игорь Уманский – советник руководителя ОП (вне штата),
- Николай Хавронюк – директор по научному развитию Центра политико-правовых реформ (по согласию),
- Назар Холодницкий – заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (по согласию),
- Игорь Черкасский – председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины,
- Алексей Чернышев – министр развития общин и территорий Украины,
- Галина Янченко – заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики (по согласию).
Чем будет заниматься Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики
- подготовкой и представлением президенту предложений по антикоррупционной стратегии,
- анализом состояния противодействия коррупции,
- оценкой состояния рекомендаций международных организаций по предотвращению коррупции,
- в обязанности Нацсовета также входит подготовка предложений по законопроектам.
Вопросы энергетики
Президент Владимир Зеленский также утвердил положение о Совете экспертов по вопросам энергетической безопасности. Секретарь СНБО возглавил его.
Основные задачи Совета:
- анализ и прогнозирование тенденций развития топливно-энергетического комплекса и энергетических рынков;
- изучение вопросов энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива;
- анализ законопроектов энергетической безопасности.
Обратите внимание! 27 мая правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Таким образом, в Украине появились два отдельных министерства. Подробнее о том, кто и чем будет заниматься читайте по ссылке.