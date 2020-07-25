Президент України Володимир Зеленський окремими указами призначив довічні виплати людям, яких переслідували за правозахисну діяльність, а також – учасникам бойових дій Другої світової війни.

Укази глави держави № 291 та № 292 опубліковані на офіційному сайті президента України 24 липня.

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Довічні державні іменні стипендії Зеленський призначив "громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність". У переліку – 15 стипендіатів.

Мовиться про людей, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у СРСР, яких було ув'язнено, заслано, вислано тощо. Причому важливо, що діяльність цих людей мала суспільне значення.

Довічні державні стипендії "учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 – 1945 років" також отримувати будуть ще 25 ветеранів.

Укази набувають чинності з дня їхнього оприлюднення.

Коротко про довічні державні стипендії та їхній розмір

Стипендії ці заснував ще другий президент Кучма у 2000 (для учасників бойових дій) та 2001 (для переслідуваних правозахисників) роках.

Загалом у бюджеті щороку передбачають гроші на 100 стипендій для правозахисників та ще 100 – для ветеранів.

Довічні державні іменні стипендії виплачують щомісячно. Їхній розмір – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від одержуваної заробітної плати, пенсії або грошового утримання.

Станом на липень 2020 це 1712 гривень.

На початку червня 2020, нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський створив Консультативну раду у справах ветеранів війни. Головою став Сергій Куніцин.