Зеленський призначив пожиттєві стипендії ветеранам і правозахисникам
Президент України Володимир Зеленський окремими указами призначив довічні виплати людям, яких переслідували за правозахисну діяльність, а також – учасникам бойових дій Другої світової війни.
Укази глави держави № 291 та № 292 опубліковані на офіційному сайті президента України 24 липня.
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Довічні державні іменні стипендії Зеленський призначив "громадянам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність". У переліку – 15 стипендіатів.
Мовиться про людей, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у СРСР, яких було ув'язнено, заслано, вислано тощо. Причому важливо, що діяльність цих людей мала суспільне значення.
Довічні державні стипендії "учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939 – 1945 років" також отримувати будуть ще 25 ветеранів.
Укази набувають чинності з дня їхнього оприлюднення.
Коротко про довічні державні стипендії та їхній розмір
- Стипендії ці заснував ще другий президент Кучма у 2000 (для учасників бойових дій) та 2001 (для переслідуваних правозахисників) роках.
- Загалом у бюджеті щороку передбачають гроші на 100 стипендій для правозахисників та ще 100 – для ветеранів.
- Довічні державні іменні стипендії виплачують щомісячно. Їхній розмір – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від одержуваної заробітної плати, пенсії або грошового утримання.
- Станом на липень 2020 це 1712 гривень.