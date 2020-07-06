В выпуске программы "Есть вопросы" за 6 июля – российский депутат Андрей Красов решил угрожать Украине, мол, украинские вооруженные силы его не впечатляют. И если россияне захотят, то очень быстро разберутся с нами. Еще он сказал, что "россияне – миролюбивый народ". Есть большая вероятность, что для решения проблемы с водой в Крыму россияне могут начать войну, чтобы пробиться к Днепровской воде.

Также в выпуске "Есть вопросы" на 24 канале: Бывший представитель президента в Крыму Борис Бабин рассказал, что вооруженный конфликт в Украине длится с 2014 года, поэтому расслабляться вообще нельзя. По его словам, сегодня россияне готовят информационную диверсию, потому что так называемые эксперты убеждают, что все хорошо, нужно расслабиться и не ждать войны. Смотрите полный выпуск программы "Есть вопросы" на 24 канале: