У випуску програми "Є питання" за 6 липня – російський депутат Андрій Красов вирішив погрожувати Україні, мовляв, українські збройні сили його не вражають. І якщо росіяни захочуть, то дуже швидко розберуться з нами. Ще він сказав, що "росіяни – миролюбний народ". Є велика ймовірність того, що для вирішення проблеми з водою в Криму росіяни можуть розпочати війну, щоб пробитись до Дніпровської води.

Також у випуску "Є питання" на 24 каналі: Експредставник президента в Криму Борис Бабін розповів, що збройний конфлікт в Україні триває з 2014 року, тому розслаблятись взагалі не можна. За його словами, сьогодні росіян готують інформаційну диверсію, адже так звані експерти переконують, що все добре, потрібно розслабитись і не чекати війни. Дивіться повний випуск програми "Є питання" на 24 каналі: