Об этом для 24 канала рассказал бывший сотрудник СБУ и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он отметил, если кто-то не соглашается, то россияне найдут, как быстро избавиться от этого человека.

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"Эта ежегодная "конференция", которая является перформансом Путина, предусматривала согласование вопроса. Все проверяли, чтобы не было двойного контекста. Чтобы люди, задающие вопросы, были отобраны. Понятно, что часть из них являются работниками федеральной службы охраны", – отметил Ступак.

Путину нечего сказать

По словам эксперта, Путин ментально не знает, что сказать, даже когда все срежиссировано. Как отметил Ступак, о войне он может говорить все, но ломается внутри.

Ему банально нечего сказать. Нет вопросов, чтобы сделать перформанс. Однако есть понимание, что побед нет. Россияне 5 месяцев сражаются за Бахмут, хотя сначала говорили о Ла-Манше, уничтожении Великобритании и радиоактивном пепле. Через 9 месяцев они умирают в окрестностях Бахмута, – рассказал Ступак.

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Почему диктатор отменил пресс-конференцию

В разведке Великобритании рассказали, что Путин опасается распространения антивоенных настроений. Кремлевские чиновники не хотят отклонения от официальной риторики по "специальной военной операции", которое может возникнуть в ходе обсуждения.