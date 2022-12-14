Про це для 24 каналу розповів колишній співробітник СБУ та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він зазначив, якщо хтось не погоджується, то росіяни знайдуть, як швидко позбутися цієї людини.

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"Ця щорічна "конференція", яка є перформансом Путіна, передбачала узгодження питання. Все перевіряли, щоб не було подвійного контексту. Щоб люди, які ставлять запитання, були відібрані. Зрозуміло, що частина з них є працівниками федеральної служби охорони", – зазначив Ступак.

Путіну немає що сказати

За словами експерта, Путін ментально не знає, що сказати, навіть коли все зрежисовано. Як зазначив Ступак, про війну він може говорити все, але ламається всередині.

Йому банально немає що сказати. Немає питань, щоб зробити перформанс. Проте є розуміння, що перемог немає. Росіяни 5 місяців б'ються за Бахмут, хоча спочатку говорили про Ла-Манш, знищення Великої Британії та радіоактивний попіл. Через 9 місяців вони вмирають на околицях Бахмута, – розповів Ступак.

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Чому диктатор скасував пресконференцію

У розвідці Великої Британії розповіли, що Путін боїться поширення антивоєнних настроїв. Кремлівські чиновники не хочуть відхилення від офіційної риторики щодо "спєциальной воєнной опєрації", яке може виникнути під час обговорень.