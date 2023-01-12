Подоляк о кадровых изменениях в России

Об этом 24 Каналу сказал советник главы ОП Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что Суровикин – это "интеллектуал", и вся его концепция войны сводилась к тому, чтобы собрать подонков, отправить их штурмовать Бахмут и решить "крутую" задачу.

Важно Путин скрыто снизил Суровикина в пользу Герасимова: о чем это может свидетельствовать – анализ ISW

По его словам, параллельно с этим он масштабно уничтожал гражданское население Украины ракетными атаками.

Кроме того, Суровикин подвергся воздействию людей немного другого пассионарного плана – Пригожина, Золотова, Кадырова. И они там уже практически нарисовали "шахматку", какие должности они будут занимать в окружении Путина. Потому что весь классический генералитет российской армии – ничтожен, он проиграл,

– заявил Подоляк.

Он отметил, что классическая контрактная армия отошла на второй план. "Что-то странное происходило в близком окружении Путина, где на первый план вышли конспирологические теории войны младшего Михаила Ковальчука", – говорит Подоляк.

Советник главы ОП отметил, что существенных изменений, несмотря на все понты Пригожина, Суровикина или Кадырова, не произошло. "То есть излома не получилось и нет перехвата инициативы", – добавил он.

Сегодня Путин "переставил рожки" и хочет получить хоть какое-то другое развитие событий на фронте. Ему кажется, что Герасимов писал "замечательные" книги о гибридных войнах. Просто Путин не понимает, что гибридная война и война, когда убивают – это несколько разные войны,

– заявляет Подоляк.

Умеет ли Герасимов воевать? По мнению советника главы ОП, так же, пожалуй, как Лапин, Дворников, Суровикин и все остальные вместе взятые. "Нас это должно меньше волновать, потому что война – это интеллект и математика. А с интеллектом в России плохо", – говорит он.

Подоляк отреагировал на замену Суровикина: смотрите видео



В России дефицит боеприпасов, РСЗО и танков

Однако, как отметил Подоляк, есть другая составляющая – это ресурсная способность страны. И у Украины идет увеличение ресурсных возможностей, партнеры передают нам не только оружие для защиты, но и системы для контрнаступления – РСЗО, артиллерию, снаряды и танки.

В то же время в России идет "вымывание" всех ресурсов. Безусловно, у них есть дефицит боеприпасов, РСЗО и танков. Сегодня они используют немодернизированные танки Т-55 и Т-64. Кроме того, у России очень большая проблема с командным составом низшего и среднего уровня – не хватает сержантов и лейтенантов,

– ответил Подоляк.

Он отметил, что россияне уже используют белорусских инструкторов, и это объясняет, почему они постоянно перемещают туда мобилизованных. "Они заходят на полигоны в Беларуси, проходят там определенный тренинг, а потом уже едут на Бахмутское, Соледарское или Запорожское направления", – сказал Подоляк.

Кроме того, по его словам, Путин совершенно не понимает, что такое военная стратегия и тактика, он понимает только массовые убийства беззащитного населения. "Путин не понимает как воевать, когда тебе дают пощечину", – подытожил советник.

К слову, в британской разведке также прокомментировали замену Суровикина на Герасимова. В ведомстве скептически относятся к такому шагу. Особенно с учетом того, что больше положительных оценок от россиян получал именно Суровикин.