Зачем Путин снова едет в Китай: эксперт-международник предположил цели спонтанного визита

Путин готовит новый визит в Китай, пока Москва и Пекин снова подчеркивают тесные связи, а саму поездку в Кремле уже анонсировали на первую половину 2026 года. Параллельно в Пекин в мае собирается и Дональд Трамп, поэтому китайское направление снова становится точкой большой дипломатической игры.

Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала предположил, что для Кремля этот визит важен не только из-за экономики. Он объяснил, почему Путин может спешить в Китай именно сейчас и какой политический эффект хочет из этого получить.

Что Путин хочет от Китая?

Путин едет в Китай в очень удобный для себя момент. Трамп поссорился с европейцами и сам толкает себя в изоляцию, а Европа параллельно тоже пытается договариваться с Пекином, потому что не видит смысла полагаться на предсказуемость Вашингтона.

Вниманию! Поездку Дональда Трампа в Пекин перенесли на 14 – 15 мая на фоне войны с Ираном. Это связывают с тем, что США хотят сначала понять результат кампании на Ближнем Востоке, а уже потом говорить с Китаем и о более широких договоренностях, в частности по войне России против Украины.

Кремль получает возможность еще раз показать, что связка России с Китаем никуда не исчезла и может работать в пользу Москвы.

Для него сейчас это замечательная, фантастическая возможность усилить свои позиции,

– подчеркнул Несвитайлов.

В самих переговорах, по его мнению, снова будет энергетика, в частности российское желание протолкнуть достройку "Силы Сибири 2". Но даже без больших экономических результатов этот визит уже выгоден Путину, потому что дает ему возможность показать не изоляцию России, а демонстративную близость с Пекином в момент, когда США и Европа не выглядят единой силой.

Проявить, что ось зла параллельно с тем монолитная, сильная и единая, это уже будет большая победа, и даже экономических особых договоренностей не нужно,

– сказал политолог.

Для Кремля этого политического эффекта уже может быть достаточно, потому что сама картинка такой поездки работает не хуже отдельных договоренностей.

