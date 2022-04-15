Вопрос веры

Путинские адмиралы были абсолютно уверены в неуязвимости. "Москвы". Именно поэтому крейсер залез в опасную зону, где до него могли дотянуться украинские ракеты.

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Путинские адмиралы были абсолютно уверены в неуязвимости. «Москвы». Именно поэтому крейсер залез в опасную зону, где до него могли дотянуться украинские ракеты. И дело не в системах обнаружения, отражения, перехвата и пр. Нет. Командование Черноморского флота получило приказ веровать в чудотворную силу одной хреновинки, которая с 2020 года украшала интерьер крейсера.

Щепка за 40 миллионов долларов

Это была щепочка, волшебная магическая щепочка, способная отводить от корабля ракеты и торпеды.

Щепочку купили за 40 миллионов долларов, ее притащил и вручил Степашин (глава ФСБ – ред.).

Официальная формулировка звучала так:

"Христианская реликвия — частица Креста Господня - будет храниться на флагмане Черноморского флота — ракетном крейсере "Москва". Это кусочек дерева размером всего несколько миллиметров. Он находится внутри металлического креста XIX века, а тот, в свою очередь, хранится в специальном ковчеге".

Щепочка за 40 миллионов, как известно, не сработала и вместе с крейсером отправилась на дно.

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