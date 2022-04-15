Питання віри

Путінські адмірали були абсолютно впевнені у невразливості. "Москви". Саме тому крейсер заліз у небезпечну зону, де до нього могли дістатись українські ракети.

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І справа не в системах виявлення, відсічі, перехоплення тощо. Ні. Командування Чорноморського флоту одержало наказ вірити в чудотворну силу однієї "хріновінки", яка з 2020 року прикрашала інтер'єр крейсера.

Тріска за 40 мільйонів доларів

Це була тріска, чарівна магічна тріска, здатна відводити від корабля ракети та торпеди. Тріску купили за 40 мільйонів доларів, її притягнув і вручив Стєпашин (очільник ФСБ – ред.).

Офіційне формулювання звучало так:

"Християнська реліквія - частка Хреста Господнього – зберігатиметься на флагмані Чорноморського флоту – ракетному крейсері "Москва". Це шматочок дерева розміром лише кілька міліметрів. Він знаходиться всередині металевого хреста ХІХ століття, а той, у свою чергу, зберігається у спеціальному ковчезі".

Тріска за 40 мільйонів, як відомо, не спрацювала і разом з крейсером вирушила на дно.

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