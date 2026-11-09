"Зависят от импорта": в ВСУ объяснили, почему России сложно восстанавливать ПВО

Почему России сложно восстанавливать силы ПВО / Иллюстративное фото из Интернета
Россия сталкивается с серьезными трудностями при восстановлении систем противовоздушной обороны, уничтоженных в результате украинских ударов. Производство и ремонт этой техники критически зависят от иностранных комплектующих.
Об этом сообщил в эфире телемарафона пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.
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Каковы подробности?
Удары сил обороны постепенно сокращают вражеские ресурсы, а восстановление защитных систем требует длительного времени и усилий.
Тенденция заключается в том, что им непросто восстанавливать эти средства, поскольку они все-таки периодически их теряют, а компонентная база, из которой состоят подобные средства, все равно остается импортной в довольно большой номенклатуре
Роль радиоэлектронной борьбы и состояние системы
Пресс-секретарь отметил, что оценивать реальные возможности противника следует комплексно, учитывая не только непосредственно зенитно-ракетные комплексы, но и средства радиоэлектронной борьбы.
Враг активно сочетает пассивные и активные меры противодействия украинским воздушным ударам, поэтому борьба в этом сегменте продолжается непрерывно.
Есть успешные примеры. И, конечно, эта борьба носит постоянный характер: где-то они пытаются восстановить, где-то нарастить средства противовоздушной обороны, иногда удачно, иногда не очень
В то же время он предостерег от преждевременных ожиданий и подчеркнул, что точные удары по отдельным комплексам не приводят к мгновенному разрушению всей оборонной структуры агрессора.
Несмотря на это, российская армия уже испытывает нехватку систем для защиты тыловых объектов, прежде всего военных аэродромов.
Дефицит комплексов и охрана резиденций
Напомним, ранее мы писали, что оккупационные войска на юге столкнулись с острой нехваткой ракет и комплексов С-400 и "Панцирь-С". Значительную часть техники российское командование было вынуждено перебросить на Валдай для прикрытия резиденции Владимира Путина и усиления обороны Москвы.
Кроме того, как уже сообщалось на нашем сайте, из-за систематического поражения радиолокационных станций и пусковых установок враг не способен обеспечить сплошную защиту над своей территорией и вынужден выбирать приоритетные объекты.
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