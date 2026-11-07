Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ со ссылкой на агентов в зенитно-ракетном полку 51-й дивизии ПВО Южного военного округа России.

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Каковы подробности?

Имеющиеся арсеналы стремительно истощились. Причиной стало регулярное и массированное применение украинских ударных беспилотников и дронов-приманки, на перехват которых российским расчетам приходится тратить дорогостоящие ракеты.

Нехватка боеприпасов лишает боевые расчеты возможности противодействовать воздушным налетам.

Бывает, что просто смотришь, как пролетают дроны, и ничего не можешь сделать. Чувствуешь себя совершенно беспомощным– рассказал один из российских военных о реальной ситуации на позициях.

Технику перебросили для защиты резиденций

Существенное ослабление южного фланга связано не только с расходом боекомплекта.

Значительную часть ракетных запасов и десятки современных зенитных комплексов командование сняло с боевого дежурства на юге и срочно передислоцировало на Валдай для охраны резиденции Владимира Путина, а также для укрепления обороны Москвы.

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Пока ресурсы сосредотачиваются вокруг столицы страны-агрессора, южные регионы подвергаются успешным точечным ударам.

Ослабление системы защиты уже позволило беспрепятственно провести атаку на ряд важных объектов вражеской инфраструктуры, среди которых Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области, завод по производству беспилотников "Атлант Аэро" и морской торговый порт в Махачкале.

Участники подпольного движения продолжают фиксировать пробелы в обороне противника и оперативно передавать координаты Силам обороны Украины для планирования следующих атак.

Российская система ПВО несет непоправимые потери

Напомним, ранее мы писали, что вражеский оборонно-промышленный комплекс неспособен своевременно восстанавливать утраченные средства защиты.

Как отмечал авиационный эксперт Константин Криволап в интервью для 24 Канала, за время активных боевых действий противник потерял примерно 100 комплексов С-300 и С-400, что вынуждает оккупантов все чаще полагаться на переносные зенитно-ракетные комплексы.