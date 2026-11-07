"Дивишся, як летять": на півдні Росії заявили про критичний дефіцит ракет до ППО

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ із посиланням на агентів у зенітно-ракетному полку 51-ї дивізії ППО Південного військового округу Росії.

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Які подробиці?

Наявні арсенали стрімко виснажилися. Причиною стало регулярне та масоване застосування українських ударних безпілотників і дронів-обманок, на перехоплення яких російським розрахункам доводиться витрачати дорогі ракети.

Брак боєприпасів позбавляє бойові розрахунки можливості протидіяти повітряним нальотам.

Буває, що вже просто дивишся, як дрони пролітають, і нічого не можеш зробити. Відчуваєш себе абсолютно безпорадним– розповів один із російських військових про реальну ситуацію на позиціях.

Техніку перекинули для захисту резиденцій

Суттєве послаблення південного флангу пов'язане не лише з витратою боєкомплекту.

Значну частину ракетних запасів і десятки сучасних зенітних комплексів командування зняло з бойового чергування на півдні та терміново передислокувало на Валдай для охорони резиденції Володимира Путіна, а також для зміцнення оборони Москви.

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Поки ресурси зосереджують навколо столиці країни-агресорки, південні регіони зазнають успішних точкових ударів.

Ослаблення системи захисту вже дозволило безперешкодно атакувати низку важливих об'єктів ворожої інфраструктури, серед яких Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області, завод із виготовлення безпілотників Атлант Аеро та морський торговельний порт у Махачкалі.

Учасники руху підпілля продовжують фіксувати прогалини в обороні противника та оперативно передавати координати Силам оборони України для планування наступних атак.

Російська система ППО зазнає непоправних втрат

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворожий оборонно-промисловий комплекс неспроможний своєчасно відновлювати втрачені засоби захисту.

Як зазначав авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю для 24 Каналу, за час активних бойових дій противник втратив приблизно 100 комплексів С-300 і С-400, що змушує окупантів дедалі частіше спиратися на переносні зенітно-ракетні комплекси.