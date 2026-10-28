"Пугали тысячами дронов, но не получилось": интервью с Криволапом о проблемах ВПК России и коллапсе в аэропортах

Российская авиация все острее ощущает последствия войны, а украинские удары по предприятиям военно-промышленного комплекса могут затруднить производство ракет и беспилотников. В то же время решение Вашингтона ограничить доступ Украины к отдельным американским технологиям и задержки с поставками вооружения ставят под сомнение надежность США как стратегического партнера. В эксклюзивном интервью для 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап рассказал, как долго Россия сможет поддерживать боевую авиацию и производство ракет, насколько болезненным для врага стал удар по заводу "Энергия" и почему непоследовательность Вашингтона может дорого обойтись американским производителям оружия.

Что происходит с гражданской авиацией России?

Ситуация в российских аэропортах становится довольно сложной. Рейсы отменяются или задерживаются, аэропорты сами закрываются, самолеты не принимают. Насколько сейчас безопасно российское небо? Интересует гражданская авиация, потому что россияне постоянно жалуются на то, что они там несколько часов, сутки находятся в аэропорту, что их рейсы отменяют. Были сообщения, что Forbes подсчитал потери авиакомпаний по этому вопросу.

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Это прямые убытки авиакомпаний. Это не влияние на экономику. Это прямые расходы авиакомпаний на то, чтобы как-то наладить ситуацию, погасить задолженности, как-то компенсировать подобные потери. 2,5 миллиарда долларов. Это уже очень серьезная цифра.

И нужно понимать, что речь идет о государственных и негосударственных компаниях. Я не знаю, будет ли кто-то помогать государственным компаниям.

Потому что летать им там уже особо не на чем. Там уже тех самолетов осталось не так много. По сравнению с тем, что у них в начале горячей фазы было около тысячи самолетов.

А одних только иностранных там было около 800, причем не все они были в рабочем состоянии, но там Путин что-то украл – около 500 с чем-то самолетов. Потом они начали их выкупать.

Потом они начали выдавать деньги не только государственным компаниям. Там много получал "Аэрофлот". Учитывая тот темп, с которым они выходили из строя, не совсем понятно, как они летают. А из строя они выходят, то есть двигатели Airbus: если там не провести соответствующее обслуживание, то они просто не могут запускаться. Причем Airbus может их отключать дистанционно.

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И вообще, в основном летают не российские самолеты, а иностранные, потому что российским уже очень трудно летать. У них там фактически не на чем. Если какое-то время соотношение было равным, то сейчас такой ситуации нет.

И надо сказать, что иностранные самолеты уже все существеннее и существеннее сокращают свои объемы. Потому что, когда Зеленский сказал, что мы "закрываем небо", начали действовать все эти рыночные механизмы.

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Вот, например, когда это появилось, EASA – это европейское отражение ICAO. ICAO – это международная организация по безопасности гражданской авиации. Там в 1947 году ребята собрались, решили, что будут заниматься безопасностью, одинаковой для всех аэропортов по всему миру.

И чтобы была какая-то унификация, чтобы было понятно, какие команды подавать. Поэтому ICAO занимается исключительно безопасностью. И там нет такого понятия, как война. Там есть понятие безопасности самого аэропорта: есть ли у него навигационное оборудование, есть ли у него укрытие, сколько людей он может разместить в этом укрытии – как сотрудников, так и пассажиров, – может ли он сохранить авиационную технику.

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А о войне там ни слова, просто нет таких слов. И затем он выдает рейтинг по этому вопросу.

И после этого страховые компании говорят: "Вы хотите туда летать? Если хотите летать, это ваше дело, не наше. Мы не запрещаем, но не рекомендуем". И страховые взносы сразу же фантастически растут, и вся эта нагрузка ложится на плечи тех же самых пассажиров. Потому что других вариантов, где это компенсировать, нет.

За исключением того, что когда начались беспорядки в Израиле, у них фактически не осталось других вариантов, как летать. И эта израильская государственная компания El Al получила от государства субсидии для того, чтобы частично компенсировать эти возросшие страховые риски и страховые выплаты, ведь и так стоимость билетов существенно подорожала.

Поэтому все это покрывается за счет, во-первых, самих пассажиров. А во-вторых, там нет никакого принуждения. То, что так любят россияне – "принуждение", – там присутствует просто в конкретной форме: платишь деньги и летаешь. Если не платишь деньги, не летаешь. Вот и все.

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А что касается этой ситуации с рейс Минск – Москва, то российская ПВО сработала по самолету, его обстреляли, но он приземлился, люди не пострадали. Там есть дыры, но не очень сильные, ветер не задувает. То есть ничего страшного не случилось. Якобы, это обычная такая штука, такое национальное развлечение.

И сейчас давайте будем ждать какого-то более-менее официального сообщения, потому что могли обстрелять, могли навестись. Вот в прошлом году была обнародована запись пилота, который кричал с матом-перематом: "Вы что там, с ума сошли?" Я так мягко выражаюсь.

Может, обстреляли, может, навели, может, прицелились, может, не сработала система "свой-чужой", может, что-то там запустили. А особенно ПЗРК – у него ведь нет системы "свой-чужой".

А ПЗРК у россиян очень много, сейчас они их используют, потому что у них самих систем С-300, С-400 уже не хватает. "Панцирей" не хватает, потому что вся вообще концепция российской ПВО – это С-400 и "Панцири". Дивизион стоит, зенитно-ракетный комплекс С-400. Его охраняют шесть "Панцирей". Такая была арифметика.

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А шести "Панцирей" там не хватает, потому что перед горячей фазой россияне поддерживали численность С-400 примерно на уровне 50 комплексов, которые вообще есть в России.

А вот что касается С-300, то их было где-то 110–120, может, 130. Там были совсем немногие старые, поэтому трудно подсчитать, сколько из них было боеспособно. Таких осталось тоже около 50.

То есть мы уничтожили в общей сложности около 100 комплексов С-300 и С-400. Если посчитать, сколько россияне восстановили и насколько сократилось количество комплексов С-300, это фантастическая цифра, но россияне пока восстанавливаются. Поэтому там очень большое количество самих ПЗРК, так как ПЗРК не требуют такой серьезной инфраструктуры, какая есть у комплексов С-300, С-400.

А "Панцирей" до начала горячей фазы было где-то около 220. Их произвели больше, но часть была отправлена на экспорт. Например, первые модификации были даже в Объединенных Арабских Эмиратах. Туда было отправлено около 50 машин.

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Но когда туда начали летать иранские "Шахеды", то почему-то российские "Панцири" там нормально не сработали. То есть местные жители Дубая были вынуждены куда-то уезжать, потому что город перестал быть таким безопасным, каким он был раньше.

Почему удар по заводу "Энергия" важен?

По российскому заводу "Энергия" нанесли удар. Там среди беспилотников где-то залетела и крылатая ракета. В общем, что вы знаете о том, как они отражают наши ракетные атаки?

Скорее всего, расстояние было коротким, где-то 250 километров. Поэтому предполагаю, что использовались ракеты Storm Shadow.

"Storm Shadow" "подкрадывается" тихонько, особо не шумит. Заходит так тихонько, спрашивает: "Можно я зайду?". Если не слышит ответа, а здесь воздушную тревогу даже не объявили, то просто проводит атаку.

Судя по всему, там было три ракеты. Потому что, если послушать эти взрывы, которые записали россияне, там можно услышать три взрыва.

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И даже можно рассчитать расстояние. Сначала был взрыв, потом несколько секунд, а затем почти двойной взрыв.

То есть ракеты летели одна за другой в такой последовательности. И попали, похоже, очень точно, потому что там называются конкретные цеха, которые уничтожили. Этот завод очень интересен, потому что производит не просто оборудование для ракет Х-101, "Искандеров" и всего остального. Он производит не просто химические источники тока, ведь там есть и обычные батарейки, самые дешевые, это предприятие довольно старое и известное.

Там запустили новую линию по так называемым тепловым батареям. Тепловая батарея – это такой химический источник тока, схема была известна, но использовать начали в последнее время, последние 10–15 лет.

Суть заключается в том, что электролит в этой батарее находится в таком, так сказать, замороженном состоянии. И когда ты его разогреваешь, а там есть возможность его разогреть, то он нагревается и дает кратковременно большие токи и напряжения.

Напряжение там составляет 27 вольт, а ток достигает 130 ампер. И это позволяет управлять ракетой в течение необходимого промежутка времени.

То есть сейчас, судя по тому, что все собирается без промежуточных складов, без того, чтобы оно там где-то отстаивалось, то есть ракеты, которые мы видели в начале октября, были датированы 3 сентября.

То есть они совсем свежие, поэтому я думаю, что там нет больших промежуточных складов. И сейчас там нанесен серьезный ущерб, и я не думаю, что в ближайшее время там что-то появится. Какие-то запасы есть, но я не думаю, что их хватит больше чем на месяц.

И не думаю, что эти линии можно восстановить быстрее, чем за несколько месяцев. Будем смотреть, ждать, что там будет.

Я хочу сказать, что в целом, если посмотреть на то, что мы сейчас начали наносить удары по объектам ВПК и даже пытаемся поразить те предприятия, где происходит сборка всех ракет и всего остального, а наносим удары там, где производятся комплектующие, то это сказывается на том, какое количество к нам поступает.

Можно сказать, что россияне там что-то накапливают, что-то собираются делать, но когда видишь, что по нам летели совсем свежие ракеты, то понимаешь, что не очень-то они там накапливаются и не достигают тех объемов, которые они обещали, которыми нас пугали и о которых сообщало наше ГУР.

Здесь я ни в коем случае не хочу сказать, что наше ГУР говорит что-то неверное. Всегда нужно называть цифры, которые выше – в данном случае максимальные, – существенно не преувеличивая, называя вещи своими именами. Вот и максимальная угроза, которая может до нас доходить.

Так вот, у них не получается изготовить эти 50 баллистических ракет, которые переделывали из ракет С-300, С-400. Не получается 60 "Искандеров", не получается много других ракет, которые они обещали, и не получается 3 тысячи реактивных дронов, которые они обещают.

Я не помню, чтобы когда-либо была такая ситуация, когда к нам прилетело бы более 60, 70, 80 реактивных дронов. То есть эта цифра, что они способны на 100, у них почему-то не получается. И мы их сейчас уничтожаем. В среднем 70–75 %.

Сколько самолетов Россия реально способна производить?

В ГУР сказали, что Россия способна поставлять до 15 истребителей Су-34 и Су-35 в месяц. То есть получается, что производство этих самолетов продолжается. Какова их основная функция? Я вижу периодически, что наши уничтожают их прямо на аэродроме базирования.

Эта цифра не за месяц, а за год. Это во-первых. Это существенно, потому что вообще у россиян сейчас четыре полка бомбардировщиков Су-34.

Четыре полка, по две эскадрильи. Каждая эскадрилья – 12 самолетов. То есть каждый полк – 24, в среднем плюс-минус 24 – это 96. Дополнительно один полк морских бомбардировщиков Су-34К корабельного базирования. Эти самолеты не слишком активно задействованы в бомбардировках, но даже тех 96, которые есть, и из которых, скажем, 70–80 процентов находятся в боевой готовности, их хватает, чтобы постоянно обрушивать на нас удары УАБами.

Так, эти Су-34 обычно прикрывают самолеты Су-35, Су-35 или Су-35С, либо истребители Су-30, в зависимости от места дислокации. Су-30 всего семейства – их там где-то около 100 штук. И Су-35 – около 120–130 машин.

То есть сейчас у россиян вокруг нас сконцентрировано около 330–350 машин, может быть, 310. И давайте умножим это на тот же самый коэффициент 0,7–0,8 – это такое количество, которое находится в их воздушном пространстве.

Причем они достаточно сконцентрированы вокруг нас. И каждый год они производят определенное количество. Вот сейчас есть такая информация, сообщение о том, что они поставляют партию. Партия – это два самолета.

Так вот, есть сообщение о том, что они поставляют эти партии, и там 2 Су-30, 4 Су-34 и по 6 Су-35 и Су-57.

Каждая из этих цифр вызывает у меня некоторое удивление, потому что не может быть так, чтобы ничего не было. Были проблемы с производством этих самолетов, были проблемы с этой стеклянной кабиной, были проблемы с гидравликой, с поставками этих запчастей. И тут они вдруг взяли и бахнули.

То есть все прошлые годы они производили где-то 6–8 самолетов. Ну, и сейчас опять же ГУР говорит об этих 18 самолетах. Это опять же максимальная цифра, и это, так сказать, сообщение.

Какие выводы нужно сделать после остановки работы Starlink?

Starlink возобновил работу в Украине 24 октября, но в Институте изучения войны анализировали, почему это помешало украинским военным. Перехват реактивных "Шахедов" снизился. Какой ущерб нам нанесло ограничение работы Starlink?

Здесь выяснилось, что наши стратегические партнеры, с которыми мы подписали много соглашений, не являются надежными.

И это удар не только по нам, но и по всем европейцам, а также по всем будущим поставкам оружия. Я не знаю, как рынок отреагирует на такую ненадежность со стороны американцев, потому что у них есть такие виды вооружения, которых нет нигде больше в мире.

Это и ракеты для комплексов PAC-3, это и ракеты для комплексов THAAD. Их тоже использовали в значительном количестве, но так как их у нас нет, то мы об этом особо не говорим. Это те же самые ракеты ATACMS. Это фактически единственное баллистическое оружие, которое есть в мире. Да, более-менее такое серьезное.

За исключением китайцев, за исключением Ирана, за исключением России, таких террористических стран. А у американцев очень много оружия.

И здесь есть такая проблема: с одной стороны, это не совсем надежно, потому что тебе могут что-то отказать, верно? А с другой стороны, а где же ты возьмешь что-то другое? И вот я думаю, что в связи с этим на рынке сейчас произойдет существенное изменение этой ситуации. Эксперты этого рынка вооружений говорят: "Так, там происходит существенное смещение основных направлений закупок".

Это, с одной стороны, очень инерционный рынок, а с другой – он может довольно быстро реагировать. То есть все контракты довольно длительные, но общий тренд – что нужно много и дешево – сохраняется. И тренд на надежность оборудования.

И если появляется новое оборудование, значительно дешевле, чем было предыдущее... Потому что, на мой взгляд, на все комплексы PAC-3, все Patriot цена завышена примерно в три раза по сравнению с себестоимостью. Вот такая ситуация. Поэтому посмотрим, что будет.

Как вы оцениваете информацию, которую недавно озвучил Зеленский, о том, что Украина почти месяц ждет подписи Хегсета по ракетам для Patriot и для NASAMS? То есть задержки со стороны американцев, ограничения Starlink, задержки с ракетами для систем противовоздушной обороны. О чем это говорит?

Вообще там целая концепция "я не я и дом не мой". Потому что официально очень трудно признать, что ты не даешь Starlink, что ты ограничиваешь использование военной связи системы Starlink. Это ограничение передачи разведданных.

Причем не всех, а каких-то конкретных, связанных с запуском баллистических ракет. Это демонстрация того, что "а что вы, эти украинцы, можете сделать без нас?".

Так вот, когда уже несколько раз пропускались сообщения, наш президент сказал, что снова наши партнеры не передали нам информацию, но мы об этих запусках знали. У нас есть другие способы получать информацию об этих запусках. И это весьма существенно. Это очень важно.

А то, что там происходит в Америке, я еще в прошлом году говорил, что очень хорошо, что россияне не получают от американцев оружие. Тогда это выглядело как какой-то юмор, а сейчас это не юмор, да?

Я не думаю, что они до этого дойдут, но весь мир понимает, что это ненадежные партнеры и что к всему этому нужно относиться и строить свою оборону совершенно по другим принципам закупок и организации, в том числе и все, что связано с системами связи.

И хотя в прошлом году мы уже столкнулись с такой ситуацией и сделали некоторые выводы, но не настолько основательные, как следовало бы. Не все сделали.

Но вы говорите, что это в первую очередь ударит по репутации США?

Прежде всего, так. Существенное падение объемов производства. И от этого пострадают все эти Lockheed Martin, все Raytheon, все Boeing и другие компании.

Они являются спонсорами как Демократической партии, так и Республиканской. Если к Демократической партии у них сейчас нет претензий, а все будет обрушиваться на Республиканскую, то я думаю, там возникнут серьезные проблемы, когда эти компании начнут терять деньги.