Россия не спешит

Данная партия уже не в первый раз пытается добиться от руководства страны породившей эти метастазы их "признания". Но руководство этой страны, как известно, не спешит этого делать, как например, было с "признанием" Южной Осетии и Абхазии.

Гауляйтер Мураев Пророссийский хрен не слаще пророссийской редьки

В первую очередь, это обусловлено тем, что подобного рода "признание" сразу же выльется в очередной пакет санкций, которые России только на "пользу", а для самих метастаз не станет абсолютно никаким стимулом к развитию… Даже смешно звучит само по себе слово "развитие" в контексте данных образований. И, к слову сказать, пример Южной Осетии и Абхазии тому весьма наглядный и красноречивый.

Нагнетание

Но, проблема в том, что сейчас именно такие, сюрреалистические настроения, в России приобретают эффект повального психоза. И не столько в электоральной среде, сколько в политической.

Поддержку КПРФ в этой инициативе уже готовы оказать партии "Справедливая Россия – За правду" и ЛДПР, а в российском информационном пространстве этому "признанию" выделяют целые блоки и эфиры.

В свою очередь, данное, очередное "признание", если не элемент шантажа, который на Европу и тем более США, как показала практика, не действует. Россия опять хочет показать некую игру на подавление и давление своего оппонента, но в итоге, как и в случае с энергетическим шантажом ЕС, за который придётся нищим россиянам расплачиваться своими последними сбережениями.

В случае с шантажом НАТО, за который, не исключено, простым россиянам придётся расплачиваться своими жизнями, Россия пытается реализовать очередной бессмысленный сценарий шантажа. Бессмысленный и беспощадный.

"Признание" и пустота

Ну, посмотрим, насколько хватит у Москвы решимости "признать" метастазы русского мира. Ведь такое "признание" это бой, проигранный ещё до того как он был начат. Причём, при абсолютно любых исходах.

Ведь это "признание" не будет иметь абсолютно никакого юридического веса и пользы не принесёт, что России, что метастазам, абсолютно никакой. А если "признание" опять не состоится, то это в очередной раз выставит Путина слабохарактерным и беспомощным старикашкой.

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И с учётом всего вышеизложенного возникает вопрос, а каких действительно целей добиваются в КПРФ? Повысить свои электоральные балы за счёт популизма или за счёт подавления рейтинга бесхребетного Путина?

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