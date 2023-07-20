Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, чтобы мы не делали, Россия будет вести войну такого типа. К тому же, чем меньше Украина будет отвечать на агрессию России, тем наглее будут оккупанты.
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Иллюзий не нужно
Несмотря на определенные дефициты, военное руководство Украины понимает, что война не завершится, пока даже маленький клочок нашей территории будет оккупирован.
Россия переходит в паническое состояние, поэтому будет масштабно привлекать все инструменты для ведения такого типа войны, как она ведет 18 месяцев. Переговоры с человеком, который тебя сознательно ночью убивает, а утром хочет о чем-то договариваться, в частности зерновое соглашение, означает, что вы только масштабируете завтрашние проблемы,
– сказал Подоляк.
Украина долгое время жила с территорией под названием Севастополь, который почему-то считался российским практически городом. Мы предоставили ему автономию. Не обращали внимания на то, что там существует анклав России.
"Даже если такой маленький клочок останется в будущем, то это означает, что войну мы добровольно продлили на неустановленные огромные сроки", – добавил советник главы ОП.
Что будет с незаконно построенными объектами в Крыму
Международное право четко гласит, что Крым является юрисдикцией Украины. Поэтому украинцы имеют абсолютное право уничтожать там несуществующие объекты, например Керчинский мост.
Будет он уничтожен или не будет – это никого, кроме Украины, не обходит. Наше государство может решить, что делать с этими объектами построенными начиная с 2014 года,
– отметил Подоляк.
Почему Россия обстреляла Одессу и Николаев
Атаки по гражданскому населению и терминалам в Одессе и Николаеве являются следствием расторжения Россией зернового соглашения. Оккупанты не просто хотят расторгнуть соглашение юридически, но и стремятся уничтожить возможности Украины что-то выдавать на глобальный зерновой рынок.
"Инфантильно выглядит, когда кто-то говорит, что если мы нанесем удар дроном, то это разозлит Россию. Нас с вами не обходит это, ведь она все равно будет терроризировать города, пока будет такая возможность", – подытожил советник главы ОП.
Коротко о массированной атаке на Украину ночью 20 июля
- В ночь на 20 июля российские оккупанты снова нанесли массированный ракетный удар по Югу Украины. Враг использовал разное вооружение. Российские захватчики запустили по Украине 19 ракет и 19 дронов.
- В ОК "Юг" отметили, что третью ночь подряд оккупанты атакуют Одесскую и Николаевскую области. В основном атаки были направлены против портовой инфраструктуры.
- В результате российской атаки в центре Одессы есть разрушение, поднялся пожар на площади 300 квадратных метров. Имеется также прилет в области. Сначала сообщалось о двух раненых. Вскоре количество возросло до 8. Среди них – трое сотрудников ГСЧС. К сожалению, погиб один человек.