Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. По его словам, чтобы мы не делали, Россия будет вести войну такого типа. К тому же, чем меньше Украина будет отвечать на агрессию России, тем наглее будут оккупанты.

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Иллюзий не нужно

Несмотря на определенные дефициты, военное руководство Украины понимает, что война не завершится, пока даже маленький клочок нашей территории будет оккупирован.

Россия переходит в паническое состояние, поэтому будет масштабно привлекать все инструменты для ведения такого типа войны, как она ведет 18 месяцев. Переговоры с человеком, который тебя сознательно ночью убивает, а утром хочет о чем-то договариваться, в частности зерновое соглашение, означает, что вы только масштабируете завтрашние проблемы,

– сказал Подоляк.

Украина долгое время жила с территорией под названием Севастополь, который почему-то считался российским практически городом. Мы предоставили ему автономию. Не обращали внимания на то, что там существует анклав России.

"Даже если такой маленький клочок останется в будущем, то это означает, что войну мы добровольно продлили на неустановленные огромные сроки", – добавил советник главы ОП.

Что будет с незаконно построенными объектами в Крыму

Международное право четко гласит, что Крым является юрисдикцией Украины. Поэтому украинцы имеют абсолютное право уничтожать там несуществующие объекты, например Керчинский мост.

Будет он уничтожен или не будет – это никого, кроме Украины, не обходит. Наше государство может решить, что делать с этими объектами построенными начиная с 2014 года,

– отметил Подоляк.

Почему Россия обстреляла Одессу и Николаев

Атаки по гражданскому населению и терминалам в Одессе и Николаеве являются следствием расторжения Россией зернового соглашения. Оккупанты не просто хотят расторгнуть соглашение юридически, но и стремятся уничтожить возможности Украины что-то выдавать на глобальный зерновой рынок.

"Инфантильно выглядит, когда кто-то говорит, что если мы нанесем удар дроном, то это разозлит Россию. Нас с вами не обходит это, ведь она все равно будет терроризировать города, пока будет такая возможность", – подытожил советник главы ОП.

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