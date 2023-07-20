Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, щоб ми не робили Росія буде вести війну такого типу. До того ж чим менше Україна відповідатиме на агресію Росії, тим нахабнішими будуть окупанти.
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Ілюзій не потрібно
Попри певні дефіцити, військове керівництво України розуміє, що війна не завершиться, поки навіть маленький клаптик нашої території буде окупований.
Росія переходить у панічний стан, тому буде масштабно залучати усі інструменти для ведення такого типу війни як вона веде 18 місяців. Переговори з людиною, яка тебе свідомо вночі вбиває, а зранку хоче про щось домовлятися, зокрема зернову угоду, означає, що ви тільки масштабуєте завтрашні проблеми,
– сказав Подоляк.
Україна довгий час жила з територією під назвою Севастополь, який чомусь вважався російським практично містом. Ми дали йому автономію. Не звертали увагу, що там існує анклав Росії.
"Навіть, якщо такий маленький клаптик залишиться у майбутньому, то це означає, що війну ми добровільно продовжили на невстановлені величезні терміни", – додав радник голови ОП.
Що буде з незаконно побудованими об'єктами в Криму
Міжнародне право чітко говорить, що Крим є юрисдикцією України. Тому українці мають абсолютне право знищувати там неіснуючі об'єкти, наприклад, Керчинський міст.
Буде він знищений, чи не буде – це нікого, окрім України, не обходить. Наша держава може вирішити, що робити з цими об'єктами побудованими починаючи з 2014 року,
– зазначив Подоляк.
Чому Росія обстріляла Одесу й Миколаїв
Атаки по цивільному населенню та терміналах в Одесі та Миколаєві є наслідком розірвання Росією зернової угоди. Окупанти не просто хочуть розірвати угоду юридично, а й прагнуть знищити можливості України щось видавати на глобальний зерновий ринок.
"Інфантильно виглядає, коли хтось говорить, що якщо ми завдамо удар дроном, то це вибісить Росію. Нас з вами не обходить це, адже вона однаково тероризуватиме міста поки матиме таку можливість", – підсумував радник голови ОП.
Коротко про масовану атаку на Україну вночі 20 липня
- В ніч на 20 липня російські окупанти знову завдали масований ракетний удар по Півдню України. Ворог використав різне озброєння. Російські загарбники запустили по Україні 19 ракет та 19 дронів.
- В ОК "Південь" зауважили, що третю ніч поспіль окупанти атакують Одеську та Миколаївську області. Переважно атаки були спрямовані проти портової інфраструктури.
- Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 метрів квадратних. Є також приліт в області. Спочатку повідомлялося про двох поранених. Невдовзі кількість зросла до 8. Серед них – троє співробітників ДСНС. На жаль, загинула одна людина.