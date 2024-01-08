В эфире телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат поделился предположением, почему враг атакует именно из Каспийского моря. Он считает, что причина, связанная со страхами российских захватчиков, передает 24 Канал.

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Могут сомневаться в собственных ракетах

Собственно, по мнению Юрия Игната, враг может опасаться, что его ракеты будут падать на территории России. Обратим, что иногда сами россияне сообщают о так называемом "схождение" ракет, которые не долетают во время атаки.

По словам спикера Воздушных сил, иногда ракеты, запущенные врагом, могут терять радиолокационную привязку к своей цели. Срабатывают самоликвидаторы или воздушные цели оккупантов могут упасть в другом месте, чем планировали сами захватчики во время атаки.

Юрий Игнат отметил, что что-то подобное мы уже видели на видео, которое сами оккупанты распространяли. Оно демонстрировало, что крылатая ракета уничтожила чуть ли не половину русской деревни. И существует вероятность, что таких случаев больше, чем показывают в СМИ и соцсетях.

Не зря оккупанты запускают ракеты из района Каспийского моря, над морем. Потому что есть вероятность несхода ракеты – она просто отвалится от самолета и упадет россиянам на голову... Именно поэтому Волгодонск и район Каспийского моря являются самыми частыми районами, откуда россияне запускают ракеты,

– отметил спикер.

Почему сбили не все ракеты

Юрий Игнат отметил, что часть ракет, которыми россияне атаковали наше государство, или были баллистическими или летели за баллистической траекторией.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что такие ракеты очень тяжело сбивать. Это связано с тем, что необходимы такие системы ПВО, которые способны работать по соответствующим целям, летящим баллистической траекторией.

Это все ракеты, летящие по баллистической траекторией. Следует понимать, что такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать. Это в частности такие системы как Patriot,

– заявил спикер Воздушных сил.

Обратим внимание, что защитникам неба удалось уничтожить 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.