Разведка Великобритании обнародовала самые актуальные данные. Заметили, что Россия продолжает атаковать критически важную инфраструктуру Украины.

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Враг атакует Украину с территории Краснодарского края. В то же время, ранее "Шахиды" активно запускали с территории временно оккупированного Крыма.

Британская разведка предполагает, что Россия перестала запускать дроны-камикадзе из Крыма, потому что опасается, что ее позиции там – уязвимы. Кроме того, это объясняют удобством логистики.

Россия запускает "Шахиды" с Азовского моря

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – заявил, что угроза атаки "Шахидами" остается. В последний раз дроны-камикадзе атаковали с акватории Азовского моря.

С Азовского моря сейчас запускают дроны-камикадзе. С восточной части Азовского моря, Краснодарский край. Две крайние атаки дронов были именно оттуда,

– заявил Игнат.

В течение нескольких недель Россия фактически не использовала "Шахиды". Это связывали с тем, что страна-террористка использовала все запасы дронов-камикадзе. В то же время, уже рассматривают вариант, что Россия пополнила свои запасы.

Погодные условия для "Шахидов" – не критические.

Людей призывают не пренебрегать воздушными тревогами. Когда сообщают об опасности, необходимо немедленно идти в укрытие гражданской защиты.