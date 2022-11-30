Несмотря на то, что эти цифры достаточно впечатляющие, не следует забывать о таком понятии как эффективное использование средств. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

Заметьте Лучшее оружие в войне – лишить Россию денег, – российский оппозиционер

У России нет возможности создавать новое вооружение

На сегодня Россия фактически лишена возможности создания каких-то революционно новых систем вооружения. Более того, (Россия лишена возможности – 24 канал) создания и продуцирования систем, которые она уже когда-то делала,

– объяснил Грабский.

Это связано с определенными ограничениями, которые являются результатом наложенных на страну-агрессора санкций. А когда определенный вид вооружения наполовину состоит из импортных деталей, очень трудно поверить, что россияне смогут решить проблему обеспечения своих войск.

Что же касается вооружения, которое находится на хранении российской армии, то надо понимать, что эта техника советская, а не российская. Поэтому она нуждается в колоссальных затратах на восстановление.

"Как результат мы получаем ситуацию, когда Россия будет вынуждена тратить колоссальные средства на малоэффективные меры или шаги, что позволят ей вести боевые действия, но не в такой угрожающей интенсивности, которая могла бы привести к уничтожению нашего государства", – отметил военный эксперт.

До санкций тоже не получалось наладить производство

Россия и ее союзники касательно производства вооружения пользуются теми достояниями, которые были созданы еще во время Советского Союза. Однако весь цивилизованный мир в этом плане ушел далеко вперед.

Достаточно вспомнить, что танк "Армата", который является глубокой модернизацией одного из советских образцов, Россия пытается создать в массовом производстве уже более 20 лет. И эти попытки предпринимались без каких-либо санкционных ограничений,

– подчеркнул военный эксперт.

А сейчас страна-агрессор находится под санкциями, поэтому очень большие сомнения относительно того, что она будет способна создать такие массовые производства передовой, как считают россияне, техники и вооружения.

Грабский прокомментировал возможности России по производству оружия: смотрите видео

Потери России по состоянию на 30 ноября

За прошедшие сутки наши военные уничтожили 500 российских оккупантов. Так, общее количество ликвидированных захватчиков с 24 февраля составляет 88 880 человек. Кроме того, враг несет бешеные потери в технике, а именно: