Попри те, що ці цифри є досить вражаючими не слід забувати про таке поняття як ефективне використання коштів. Про це 24 каналу розповів військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський.

Зауважте Найкраща зброя у війні – позбавити Росію грошей, – російський опозиціонер

Росія не має можливості створювати нове озброєння

Станом на сьогодні Росія фактично позбавлена можливості створення якихось революційно нових систем озброєння. Ба більше, (Росія позбавлена можливості – 24 канал) створення та продукування систем, які вона вже колись робила,

– пояснив Грабський.

Це пов'язано з певними обмеженнями, які є результатом накладених на країну-агресорку санкцій. А коли певний вид озброєння наполовину складається з імпортних деталей, дуже важко повірити в те, що росіяни зможуть розв'язати проблему забезпечення своїх військ.

Що ж стосується озброєння, яке перебуває на збереженні російської армії, то треба розуміти, що ця техніка є радянською, а не російською. Тож вона потребує колосальних витрат на відновлення.

"Як результат ми отримуємо ситуацію, коли Росія буде змушена витрачати колосальні кошти на малоефективні заходи або кроки, які таки дозволять вести їй бойові дії, але не в такій загрозливій інтенсивності, яка могла б призвести до знищення нашої держави", – зауважив військовий експерт.

До санкцій теж не виходило налагодити виробництво

Росія та її союзники щодо виробництва озброєння користуються тими надбаннями, що були створені ще під час Радянського Союзу. Однак увесь цивілізований світ у цьому плані пішов далеко вперед.

Достатньо пригадати, що танк "Армата", який є глибокою модернізацією одного з радянських зразків, Росія намагається створити в масовому виробництві вже понад 20 років. І ці спроби здійснювалися без жодних санкційних обмежень,

– підкреслив військовий експерт.

А зараз країна-агресорка перебуває під санкціями, тому є дуже великі сумніви щодо того, що вона буде спроможна створити такі масові виробництва передової, як вважають росіяни, техніки та озброєння.

Грабський прокоментував можливості Росії щодо виробництва зброї: дивіться відео

Втрати Росії станом на 30 листопада

Упродовж минулої доби наші військові знищили 500 російських окупантів. Так, загальна кількість ліквідованих загарбників з 24 лютого становить 88 880 осіб. Крім того, ворог зазнає шалених втрат у техніці, а саме: