Одна из них довольно проста – россияне банально не успели подготовить место для своего "спектакля". Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Почему россияне не организовали судилище

В частности, пока не готовы места, где россияне хотели бы содержать украинских героических защитников – в мариупольском СИЗО. Впрочем, это только первая причина.

Другая причина, которую мы видим из поступающей из Донецка информации. Не все хорошо даже со сфальсифицированными доказательствами. Они надеялись, что пленные военные из других подразделений будут давать "свидетельства" против полка Дениса Прокопенко,

– заявил советник мэра Мариуполя.

Также оккупанты надеялись на публичное "раскаяние" защитников Мариуполя. Поэтому приходится переносить судилище, ведь картинка не складывается так, как они этого хотят.

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россияне усиленно охраняют место судилища

Петр Андрющенко также рассказал, что здание мариупольской филармонии, в которой россияне планировали устроить публичное судилище, уже третьи сутки находится под пристальной охраной.

Не пропускают ни транспорт, ни пешеходов – никого. Работы там еще осталось по меньшей мере на один день работ, поэтому подготовка продолжается.

"Когда состоится и состоится ли (судилище – 24 канал) – неизвестно. Мы искренне надеемся, что это судилище не состоится. Но зная оккупантов, я бы не очень полагался на эти ожидания", – заявил советник мэра.

Он призвал украинское общество повышать информационное давление на агрессора – прежде всего среди международного сообщества. Возможно, это поможет украинским защитникам избежать этого судилища.

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