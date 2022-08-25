Одна з них доволі проста – росіяни банально не встигли підготувати місце для своєї "вистави". Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Чому росіяни не організували судилище

Зокрема, неготові поки місця, де росіяни хотіли б утримувати українських героїчних захисників – у маріупольському СІЗО. Втім, це лише перша причина.

Інша причина, яку ми бачимо з інформації, що надходить з Донецька. Не все гаразд навіть зі сфальсифікованими доказами. Вони мали сподівання, що полонені військові з інших підрозділів даватимуть "свідчення" проти полку Дениса Прокопенка,

– заявив радник мера Маріуполя.

Також окупанти мали сподівання на публічне "каяття" оборонців Маріуполя. Тому доводиться переносити судилище, адже картинка не складається так, як вони цього хочуть.

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росіяни посилено охороняють місце судилища

Петро Андрющенко також розповів, що будівля маріупольської філармонії, в якій росіяни планували влаштувати публічне судилище, вже третю добу перебуває під пильною охороною.

Не пропускають ні транспорт, ні пішоходів – нікого. Роботи там ще залишилося щонайменше на один день робіт, тому підготовка досі триває.

"Коли відбудеться й чи відбудеться (судилище – 24 канал) – невідомо. Ми щиро сподіваємося, що це судилище не відбудеться. Та знаючи окупантів, я б не дуже покладався на ці очікування", – заявив радник мера.

Тож він закликав українське суспільство підвищувати інформаційний тиск на агресора – передовсім серед міжнародної спільноти. Можливо, це допоможе українським захисникам уникнути цього судилища.

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