Собрали целых 47 бомбардировщиков: аналитик объяснил, почему Россия скрывает стратегическую авиацию

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военнослужащий ВСУ и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, Силы обороны уже длительное время проводят системную кампанию, чтобы ослабить возможности стратегической авиации противника. Оккупанты же вынуждены спасать от ударов дефицитные самолеты Ту-95МС и Ту-160.

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Исчерпание ресурса и проблемы с ремонтом

Как подчеркнул Мусиенко, передислокация самолетов на такое колоссальное расстояние существенно затрудняет россиянам выполнение боевых задач и всю логистику. Дополнительные 6000 – 8000 километров перелета в обе стороны значительно ускоряют износ устаревших двигателей. Из-за этого техника потребует гораздо более частого обслуживания на специализированных заводах.

Враг осознает, что в рамках стратегической кампании Сил обороны Украины в определенный период времени могут быть нанесены удары и по стратегической авиации, поэтому он срочно ее укрывает– подчеркнул Мусиенко.

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Мусиенко прокомментировал удары по авиации России: смотрите видео 24 Канала

Системные удары по авиации врага

При этом Силы обороны системно наносят удары по различным объектам врага, связанным с авиацией. Например, только в октябре удалось поразить российские Су-34. Также неоднократно проводились атаки на предприятия, занимающиеся либо самолето- и ракетостроением, либо производством сырья.

Под ударами оказывались и предприятия, задействованные в производстве и ремонте военно-транспортных самолетов. Недавно был нанесен удар по авиаремонтному заводу, где ремонтируют военно-транспортные самолеты. Эта авиация играет важную роль для врага. Это оперативная доставка грузов и переброска личного состава. Также это перемещение чрезвычайно ценных грузов, что можно сделать быстрее, чем по железной дороге или автотранспортом– сказал Мусиенко.

Добавим, что в Defense Express сообщили, что Россия собрала фактически всю свою стратегическую авиацию на авиабазе "Украинка". Получается, что врагу легче пролететь тысячи километров для атак по Украине, чем построить ангары в Энгельсе.