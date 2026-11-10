Зібрали аж 47 бомбардувальників: аналітик пояснив, чому Росія ховає стратегічну авіацію

Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко. За його словами, Сили оборони вже тривалий час проводять системну кампанію, аби послабити можливості стратегічної авіації ворога. Окупанти ж змушені рятувати від ударів дефіцитні борти Ту-95МС і Ту-160.

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Як наголосив Мусієнко, передислокація бортів на таку колосальну відстань суттєво ускладнює росіянам виконання бойових завдань і всю логістику. Додаткові 6000 – 8000 кілометрів перельоту в обидва боки значно пришвидшують зношування застарілих двигунів. Через це техніка потребуватиме значно частішого обслуговування на спеціалізованих заводах.

Ворог усвідомлює, що в рамках стратегічної кампанії Сил оборони України в певний період часу може бути завдано ударів і по стратегічній авіації, тому він терміново її ховає– підкреслив Мусієнко.

Мусієнко прокоментував удари по авіації Росії: дивіться відео 24 Каналу

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Системні удари по авіації ворога

При цьому Сили оборони системно б'ють по різних потужностях ворога, що стосуються авіації. До прикладу, лише у жовтні вдалося уразити російські Су-34. Також неодноразово були атаки на підприємства, які працюють або на літако- і ракетобудування, або на виробництво сировини.

Під ударами опинялися й підприємства, які залучені до виробництва та ремонту військово-транспортних літаків. Нещодавно прилетіло по авіаремонтному заводу, де ремонтують військово-транспортні літаки. Ця авіація відіграє важливу роль для ворога. Це оперативна доставка вантажів та перекидання особового складу. Також це переміщення надзвичайно цінних вантажів, що можна зробити швидше за залізницю чи автотранспорт– сказав Мусієнко.

Додамо, у Defense Express повідомили, що Росія зібрала фактично всю свою стратегічну авіацію на авіабазі "Українка". Виходить, що ворогу легше летіти тисячі кілометрів для атак на Україну, ніж збудувати ангари в Енгельсі.