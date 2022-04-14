Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны. Отмечали, что россияне убеждены – НАТО нападет на них, но в то же время сами с момента распада СССР развязали 7 вооруженных конфликтов.

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То есть из 31 года существования России 20 лет она ведет войны.

Теперь угрожают Финляндии

В Центре отметили, что оборонной стратегией Владимира Путина является нападение. Якобы оправданием агрессии в Украине был вопрос вступления НАТО. Кремль убеждает, что альянс его окружает, хотя на карте видно – Россия имеет сухопутную границу только с Эстонией, Латвией и Норвегией.

Россия допустила "большую стратегическую ошибку", поскольку из-за агрессии в Украине НАТО может расширяться на средства Швеции и Финляндии уже летом,

– отметили в Центре.

Добавили, что Москва теперь угрожает Финляндии, если она вступит в НАТО. В сети появилось видео, как военная техника России приближается к границе с Финляндией.