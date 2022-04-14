Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони. Зазначили, що росіяни переконані – НАТО нападе на них, але водночас самі з моменту розпаду СРСР розв'язали 7 збройних конфліктів.

До теми У Росії все згоріло, немає чим погрожувати, – Фейгін про вступ Фінляндії до НАТО

Тобто з 31 року існування Росії 20 років вона веде війни.

Тепер погрожують Фінляндії

У Центрі зазначили, що оборонною стратегією Володимир Путіна є напад. Нібито виправданням агресії в Україні було питання її вступу НАТО. Кремль переконує, що альянс її оточує, хоча на карті видно – Росія має сухопутний кордон лише з Естонією, Латвією і з Норвегією.

Росія допустила "велику стратегічну помилку", оскільки через агресію в Україні НАТО може розширюватися коштом Швеції та Фінляндії вже влітку,

– зазначили у Центрі.

Додали, що Москва тепер погрожує Фінляндії, якщо та таки вступить до НАТО. У мережі з'явилися відео, як військова техніка Росії наближається до кордону з Фінляндією.

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