Про це розповів російський журналіст Марк Фейгін в ефірі 24 каналу.

До теми Чому Фінляндія та Швеція вступають до НАТО: є дві причини, обидві пов'язані з Путіним

За його словами, ці заяви Росії – звичайні понти. В них нічого більше немає.

До того ж, що зміниться, якщо Фінляндія та Швеція, яка має кордони з Росією, вступить в НАТО? Нічого Москва запровадити не може. Вона що захоче відкрити другий фронт з Фінляндією? Тоді це закінчиться ще швидше, ніж навіть з Україною,

– наголосив Фейгін.

Журналіст вважає, що росіяни говорити можуть все, що хочуть, але нічого вдіяти не вже не зможуть.

"Розмови були, що там передислокували якісь ракети тощо. От в мене відчуття, що це чистий фейк. Нічого там немає, це спроба надавити на Хельсінки, щоб вони не вступили в НАТО", – сказав Фейгін.

Російський журналіст додав, що Швеція точно вступить в НАТО. Також, на його думку, 60 на 40%, що Фінляндія теж вступить в Альянс.

До слова, на фоні війни Росії в Україні сусідня для росіян Фінляндія заявила, що планує ухвалити заявку на вступ до Альянсу протягом декількох тижнів. Очільниця фінського уряду наголосила, що все змінило вторгнення Росії в Україну. Населення країни підтримує курс у НАТО.

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