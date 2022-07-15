Россиянам нужны люди

То есть единственное, что они хотят – это, чтобы люди, проживающие на Донбассе, переехали в россию. Об этом 24 каналу рассказал правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лысянский.

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В первую очередь оккупантам нужны человеческие ресурсы – дети, люди славянского облика, они это уже сказали. У них очень большая разница в этносе на территории России,

– объяснил он.

Сейчас они пристраивают к российским семьям детей-сирот из Украины и хотят строить подростковые центры на временно оккупированных территориях. Эти центры нужны им из-за того, что из-за принудительной мобилизации людей из оккупированных регионов очень много украинских детей остаются сиротами. Из-за "подростковых центров" россияне хотят организовывать транзит этих детей на территорию государства-агрессора.

Кроме того, держит и нескрываемая принудительная депортация украинцев в россию. А для того чтобы территории, где они жили, как-то функционировали, начинают объявлять, что туда приедут волонтеры, строительные отряды, рабочие, которые будут что-то восстанавливать.

Таким образом, захватчики искусственно заселяют эти территории россиянами, а местных украинцев интегрируют в россию. Так они пытаются уничтожить украинскую идентичность этих территорий.

Оккупанты выжигают землю и уничтожают украинскую идентичность

Лисянский отметил, что еще в начале российско-украинской войны в 2014 году оккупантам потребовались не только люди, но и ресурсы, в том числе уголь и металл.

"За 8 лет они вывезли оттуда кучу этих ресурсов и очень сильно обогатились. Например, на 2020 год они вывезли 68,5 миллиона тонн угля на сумму 4,5 миллиарда долларов. Это из тех государственных шахт, которые были подготовлены к добыче угля, а для того чтобы их подготовить, нужно тоже вложить средства", – рассказал правозащитник.

Однако, по состоянию на сегодняшний день россияне уже забрали из Донбасса все. Жизнь местных их не интересует, поэтому людей принудительно депортируют.

Поэтому они и уничтожают все, им там ничего не нужно – они выжигают эту землю, им нужно уничтожить украинскую идентичность и все,

– констатировал Лисянский.

Он добавил, что буряты или якуты, которые приедут или уже приехали на Донбасс в строительных отрядах, какое-то время будут жить на этой территории, строить здесь свое будущее, но не будут точно думать об Украине. Именно это и нужно россиянам.

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