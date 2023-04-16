Сопротивление населения не останавливалось месяцами. Об этом 24 Канала рассказал один из основателей "Желтой ленты".

Кстати говоря Тысячи готовятся к контрнаступлению ВСУ: как партизаны сопротивляются россиянам от Донбасса до Крыма

А если брать новые временно оккупированные территории, то мы видим яростное сопротивление населения, которое не останавливалось месяцами,

– сказал активист.

Само движение сопротивления "Желтая лента" или другие патриотические плакаты не давали россиянам навязать репрессии, антитеррористические режимы, когда преследовали людей. оккупанты не справились с этой задачей.

В то же время основатель объяснил, что люди в Донецкой, Луганской областях, в Крыму очень репрессированы. Их запугивали и они годами теряли веру в сопротивление.

Как действовало движение сопротивления

По словам активиста, думали, как работать на опережение, поэтому создали патриотические телеграмм-каналы, движение "Желтая лента". Кроме того, печатали плакаты "Херсон – это Украина", развешивали по городу.

Также были акции "Игнорируй рашистов": не смотри их телевидение, пали газеты. Украинцы выпускали собственную газету "Голос партизана" как подпольный самиздат и распространяли ее.

Поэтому это информационное сопротивление давало людям надежду, а также способ здраво мыслить.