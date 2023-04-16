Спротив населення не зупинявся місяцями. Про це 24 Каналу розповів один із засновників "Жовтої стрічки".

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А якщо брати нові тимчасово окуповані території, то ми бачимо шалений спротив населення, який не зупинявся місяцями,

– сказав активіст.

Саме рух опору "Жовта стрічка" або інші патріотичні плакати не давали росіянам нав'язати репресії, антитерористичні режими, коли переслідували людей. Окупанти не впоралися з цим завданням.

Водночас засновник пояснив, що люди в Донецькій, Луганській областях, в Криму дуже репресовані. Їх залякували й вони роками втрачали віру в спротив.

Як діяв рух опору

За словами активіста, думали, як працювати на випередження, тому створили патріотичні телеграм-канали, рух "Жовта стрічка". Крім того, друкували плакати "Херсон – це Україна", розвішували по місту.

Також були акції "Ігноруй рашистів": не дивись їхнє телебачення, пали газети. Українці випускали власну газету "Голос партизана" як підпільний самвидав і поширювали її.

Тому цей інформаційний опір давав людям надію, а також спосіб тверезо мислити.