Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский. Он говорит, что ракеты, предназначенные для нанесения удара по наземным целям, иссякают.

На тему Активное использование россией С-300 может свидетельствовать об истощении запасов более мощных ракет, – ISW

Эксперт вспомнил, что до этого россияне стреляли по Николаеву либо из дальнобойных пушек "Пион" калибра 203 миллиметра, либо противокорабельными ракетами типа X-35.

"Это вообще странное новшество – стрелять противокорабельными ракетами по домам. Но оккупанты такое практиковали", – ответил он.

Иван Киричевский отмечает, что судя по всему, россияне уже подошли к какой-то "чувствительной" для себя границе.

Они поняли, что дальше выпускать свои противокорабельные ракеты типа Х-35 возможности нет, поэтому оккупанты решили вспомнить о такой "советской опции" – зенитно-ракетные комплексы С-300 для поражения наземных целей по координатам,

– заявил он.

По словам эксперта, специфика в том, что в этих комплексах С-300 взрывчатки не очень много, но там сразу готово 19 тысяч обломков.

"Ведь принцип зенитной ракеты не в том, чтобы попасть в самолет, а в том, чтобы создать такое "облако" заряженных обломков, которые должны просто "прошивать" самолет. Это такая условная "сетка", – отметил он.

Киричевский считает, что значительного эффекта эта стрельба пока не дала, поэтому неизвестно, чего они хотели этим добиться.

Выходит, что россияне уже отстреляли 18 зенитных ракет, которые им могли бы понадобиться для прикрытия своих позиций против нашей авиации.

– подсчитал он

Насколько комплексы С-300 неточные? "Этими ракетами можно обеспечить дальность стрельбы по принципу "куда бог пошлет", – шутит эксперт. Нет гарантий, что эти ракеты попадут точно в цель".

В Defense Express объяснили ситуацию оккупантов с ракетами:



К слову, 10 июля оккупанты совершили массированный ракетный удар с использованием зенитно-ракетных систем С-300. Враг ударил по железнодорожной инфраструктуре.