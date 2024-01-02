В частности, 2 января такой инцидент произошел в Воронежской области. Там год начался с "прилета" для жителей села Петропавловка Воронежской области. Там российская ракета разрушила целые улицы.

Обратите внимание Убегали из горящего дома во многом могли: репортаж с места попадания в Киеве

Воздушные силы объяснили, почему так происходит

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – рассказал, что российское оружие – несовершенно. В частности, речь идет о ракетах Х-22, С-300 и "Кинжалах". Игнат подчеркнул, что это опасное оружие – высокоточное, однако не всегда. Случаи, случающиеся в России, достаточно ярко это иллюстрируют.

Раньше они запускали часто из Волгодонска, где есть водохранилище, чтобы ракета, когда падает, не попадала на жилые дома, как это произошло сейчас. Так же они запускают из района Каспийского моря над водой – когда что-то не то с ракетой, она падает в воду.

– заявил спикер Воздушных сил.

Что говорят в Defense Express

Сергей Згурец – директор информационно консалтинговой компании Defense Express – подчеркнул, что россияне имеют показатель падения ракет на свои объекты В то же время понять их количество сейчас – не могут. В то же время бывают случаи, когда российские ракеты падают на головы россиянам. Оккупантам не хватает качественных деталей. Кроме того, они производят свои ракеты в спешке. Это не способствует качеству.