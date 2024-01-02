Зокрема, 2 січня такий інцидент трапився у Воронезькій області. Там рік почався з "прильоту" для жителів села Петропавлівка Воронезької області. Там російська ракета зруйнувала цілі вулиці.

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Повітряні сили пояснили, чому так відбувається

Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – розповів, що російська зброя – недосконала. Зокрема, мовиться про ракети Х-22, С-300 та "Кинджали". Ігнат наголосив, що ця небезпечна зброя – високоточна, однак не завжди. Випадки, які трапляються у Росії, достатньо яскраво це ілюструють.

Раніше вони запускали часто з Волгодонська, де є водосховище, щоб ракета, коли падає, не попадала на житлові будинки, як це сталося зараз. Так само вони запускають з району Каспійського моря над водою – коли щось не те з ракетою, вона падає у воду,

– заявив речник Повітряних сил.

Що кажуть у Defense Express

Сергій Згурець – директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express – наголосив, що росіяни мають показник падіння ракет на свої об'єкти. Водночас їхню кількість наразі зрозуміти – не можуть. Водночас трапляються випадки, коли російські ракети падають на голови росіянам. Окупантам бракує якісних деталей. Окрім того, вони виготовляють свої ракети у спішці. Це – не сприяє якості.