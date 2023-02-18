Путин возомнил себя (недо)повелителем смерти

Очевидно, что это не обычная операция и все последствия такой ликвидации будут носить стратегический характер. А стратегия – это не о младшем составе. У него нет таких возможностей.

Читайте также Демографическая "сенсация" по-русски: как Кремль пытается "отменить" украинцев

Пишут, что только за прошлый год Владимир Путин санкционировал убийства Президента Украины Владимира Зеленского, лидера Польши Анджея Дуды, генсека ООН Антониу Гутерриша, бывшего британского премьера Бориса Джонсона и многих других.

И здесь возникает вопрос – почему спецслужбы не ликвидируют самого Путина? Чтобы скрыть собственное неудобство от того, что обсуждаешь вероятность смерти другого человека, чаще говорят о том, что эта ликвидация не приведет к желаемому результату. Мол, что война не прекратится, а может даже усилится. Ведь тогда Россия получит моральное оправдание войны, которую она начала.

Российские спецслужбы боятся реакции

Мол, видите, батюшку убили, значит он был прав, когда говорил о губительном Западе, который озлобился против нас православных! Однако это все игры разума. Кому какое дело до фантазий рядового россиянина, которые возникнут или не возникнут в его голове?

Что такого, кроме ядерного оружия, может еще использовать Россия? И кстати, кто в таком случае будет его использовать и, главное, для чего? Месть за труп? Носитель этого трупа, испортив настоящее и будущее своему окружению, сейчас может рассчитывать только на то, что проходя мимо его гроба они в него не плюнут.

Недовольство элит растет

Путин понимает это. Чем дольше идет война и это глобальное чувство дискомфорта, тем больше растет недовольство элит.

Интересно Новая война? Кто встрянет в погоню вооружений и как предотвратить катастрофу

Сначала оно будет проявляться в выразительных взглядах;

затем – в перешептывании среди своих;

следом наступит очередь негромких рассуждений в круге побольше;

со временем – в подконтрольных СМИ.

Вот это уже будет мейнстрим. Думаю, сейчас идет фаза "перешептывания".

Известно, что сильный инсульт у Сталина произошел утром 1 марта 1953 года. О том, что вождя нашли без сознания в луже собственной мочи, сообщили сначала главе МГБ Семену Игнатьеву, а тот сообщил Лаврентию Берии, Георгию Маленкову и Никите Хрущеву. А вот врачей к Сталину подпустили только вечером 2 марта. Спросите себя, почему?

Причина в том, что лежащего при смерти Сталина и дальше боялись. Охрана вспоминала, что когда Маленков первый раз подходил к дивану, на котором лежал Сталин, то шел на цыпочках, но у него были новые туфли, которые скрипели. Тогда Маленков снял туфли, взял их под мышку и подошел к телу еще живого Сталина, пытаясь проверить, как тот себя чувствует.

Депутинизация России, о которой много говорят, должна начаться с депутинизации Путина. Вопрос только в способе выполнения. Прямое покушение, доведение элит до точки кипения и подталкивание их к сопротивлению – это дело рук и ума аналитиков.