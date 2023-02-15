Россияне придумывают новые объяснения для этноцида
До оккупации Крыма украинцев на полуострове было 25%. В то же время россияне в 2014 году утверждали, что украинцев в Крыму 16%.
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То есть даже по данным самой России, процент украинцев сократился за 7 лет в 2 раза. Это никак невозможно объяснить естественными процессами.
Пропагандисты называют произошедшее "демографической сенсацией". Но вообще-то во всем мире это называется просто – этноцид.
Куда на самом деле делись украинцы в Крыму
Украинцев либо заставляют отказываться от своей национальности, оказывая на них давление – что опосредованно признается даже в пропагандистской статье, – либо просто фальсифицируют данные переписи, занижая процент украинского населения.
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В любом случае совершается очевидное преступление. Москва пытается "отменить" целый народ и буквально зачищает оккупированные территории от украинцев, заставляя их уезжать или отказываться от своих корней. И за это преступление России тоже нужно будет отвечать.