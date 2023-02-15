Как Россия мстит за "хлопок" в бухте Севастополя

Количество судов, пришедших в порты Одесской области:

сентябрь 2022 года – 176, в среднем 5,9 корабля в день;

октябрь – 158, в среднем 5,1 в день;

ноябрь – 98, в среднем 3,3 в день;

декабрь – 100, в среднем 3,2 в день;

январь 2023 – 88, в среднем 2,8 за день;

первая половина февраля – 33, в среднем 2,4 в день.

Важно Километры пустой дороги и никого рядом: 23 день марафона чеха на Донбасс

Мы оставляем в силе свой предварительный вывод о том, что сокращение с ноября в 2 раза и даже больше количества судов, получавших разрешения Совместного координационного центра в Стамбуле на выполнение рейсов в направлении украинских портов, – это российская месть за 29 октября 2022 года.

Тогда произошла атака воздушных и морских беспилотных аппаратов на военные корабли Черноморского флота России в Севастопольских бухтах. В результате несколько кораблей получили существенные повреждения. Однако это, конечно, не означает, что не нужно атаковать вражеский флот в Севастополе.

Какие-то новые выводы пока делать рано, потому что в январе и начале февраля в Черном море – зимнее штормовое время. Было реально много штормов, когда суда не могли несколько дней выйти из Мраморного моря через Босфор или из рейда перед Босфором. Ведь лоцманские катера и доставляющие инспекторов катера не могут ходить более 3-х баллов.

Читайте также Новая война? Кто встрянет в погоню вооружений и как предотвратить катастрофу

России придется выбирать между Турцией и обидой

Такая же картина наблюдалась на Одесском рейде, ведь вход в три украинских порта тоже нуждается в лоцмане на борту. Что будет дальше – увидим. Возможно, уже 21 – 24 февраля.

Тогда поймем, что победило – известные эмоции России к Украине или нежелание портить отношения с Турцией.

Заметим, что Россию не может не раздражать тот факт, что ни ракетные обстрелы Одессы и Одесской области, ни даже поражение в результате этих обстрелов энергетической инфраструктуры региона и массовые отключения электроэнергии не повлияли на функционирование "зернового коридора". Это, безусловно, является заслугой соответствующих украинских служб.



Сколько судов прошли через "зерновой коридор"