Об этом и не только Оксана Сыроид в видео блоге "А что дальше?" разговаривала с бывшим командующим сухопутных войск США в Европе, руководителем программы Першинга по изучению вопросов безопасности Центра анализа европейской политики генерал-лейтенантом в отставке Беном Ходжесом.

Стратегическое Черное море

В то время, когда в мире и даже в Украине многие люди, когда говорят о современной российско-украинской войне, имеют в виду в основном линию столкновения на Востоке Украины или оккупацию Крыма, Бен Ходжес не устает во всех своих интервью в течение многих лет подчеркивать, что война на самом деле ведется не за территорию, а за Черное море.

"Когда я смотрю на карту, становится очевидно, насколько Украина важна в стратегическом смысле. Не как государство-буфер, а как нация на Черном море. Важна и для экономического процветания и безопасности большей части Европы. Черное море – это возможность доставлять товары из Китая, например, через Евразию, Азербайджан, Грузию и далее Черным морем в Украину, до Дуная в Румынии, и далее вниз через Босфор. С другой стороны, все военные операции, которые Россия осуществила в Сирии, Восточном Средиземноморье и Северной Африке, были бы невозможны без оккупации Крыма и использования его в качестве военной базы", – отметил американский генерал-лейтенант.

То, что 3 миллиона беженцев попали в Европу из Сирии, не было случайностью. Это все стало возможно из-за оккупации Черного моря. Кремль использовал беженцев как оружие для дестабилизации Европы, считает Бен Ходжес.

О роли США

Также эксперт отмечает важность американо-украинского партнерства для сохранения мира и безопасности в Европе, хотя признает, что в последнее время было много неверных шагов в двусторонних отношениях обеих стран.

"Я прошу украинских друзей не терять доверие к Соединенным Штатам", – обратился к украинцам Бен Ходжес.

Администрация Обамы не была жесткой в отношении Кремля. И потом, безусловно, администрация Трампа была катастрофой. А теперь администрация Байдена получила очень разделенное общество – из-за COVID-19, из-за политики, из-за расовых проблем, – и это ослабляет наши позиции лидера и наш моральный авторитет,

– заметил эксперт.

В ноябре этого года в США состоятся следующие крупные выборы, когда будет избираться Конгресс и треть Сената США.

Бен Ходжес уверен, что в течение нескольких следующих лет мы увидим некоторых лидеров-центристов с обеих сторон, которые помогут Америке вернуться на свой путь.

Безопасность через инвестиции

Бен Ходжес уверен, что Украина должна предпринять усилия для привлечения американских и европейских инвестиций.

"Политические вызовы приходят и уходят. А экономические отношения создают больше доверия", – отметил он.

Когда американский, немецкий, нидерландский, британский, французский бизнес начнут инвестировать в Украину и в страны Черного моря в целом, то Бундестаг начнет задавать вопросы: Почему в Грузии так много российских солдат? Почему в Нагорном Карабахе в Армении так много солдат? И также, становится просто невозможно игнорировать российскую незаконную аннексию Крыма,

– считает Бен Ходжес.

Китай на пороге

Сегодня Соединенные Штаты все больше и больше сосредотачиваются на Индийско-Тихоокеанском регионе, на Китае как долгосрочной угрозе – экономической, дипломатической и в военном плане. И напряжение все растет. Бен Ходжес считает, что существует большая вероятность того, что через 7-10 лет Америка окажется в конфликте с Китаем.

В то же время эксперт убежден, что Коммунистическая партия Китая внимательно следит за тем, как Запад реагирует на агрессивные действия России и нарушение ею международного права.

Китайцы увидели, что мы, Запад, ничего не сделали, чтобы наказать Кремль за его вторжение в Грузию, поддержку режима Асада и, конечно, за вторжение в Украину и захват Крыма, за убийство украинских солдат еженедельно. И Коммунистическая партия Китая этим пользуется,

– отметил Бен Ходжес.

Украина в НАТО

Бен Ходжес уверен, что Украина, как и Грузия, должна быть в НАТО.

"Я верю, что однажды это произойдет. Но я бы не брался прогнозировать конкретную дату – 5 лет, 10 лет. Для Украины или для Грузии не в том суть. Стоит больше усилий сосредотачивать не на членстве в НАТО, а на том, что должно произойти до этого. Я считаю, что Украина должна теснее сотрудничать со своими соседями в Черноморском регионе, чтобы привлекать внимание к Черному морю", – резюмировал эксперт.

Интервью вышло в рамках проекта "А что дальше?" Львовского форума безопасности, при поддержке Фонда Ханнса Зайделя в Украине.