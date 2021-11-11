Про це і не тільки Оксана Сироїд у відео блозі "А що далі?" розмовляла із колишнім командувачем сухопутних військ США в Європі, керівником програми Першинга із вивчення питань безпеки Центру аналізу європейської політики генерал-лейтенантом у відставці Беном Ходжесом.

Стратегічне Чорне море

В той час, коли у світі і навіть в Україні багато людей, коли говорять про сучасну російсько-українську війну, мають на увазі здебільшого лінію зіткнення на сході України чи окупацію Криму, Бен Ходжес не втомлюється в усіх своїх інтерв'ю протягом багатьох років наголошувати, що війна насправді ведеться не за територію, а за Чорне море.

"Коли я дивлюся на карту, стає очевидним, наскільки Україна важлива в стратегічному сенсі. Не як держава-буфер, а як нація на Чорному морі. Важлива і для економічного процвітання і для безпеки більшої частини Європи. Чорне море – це можливість доставляти товари з Китаю, наприклад, через Євразію, Азербайджан, Грузію, і далі Чорним морем в Україну, до Дунаю в Румунії і далі вниз через Босфор. З іншого боку, всі військові операції, які Росія здійснила в Сирії, Східному Середземномор'ї та Північній Африці були б неможливими без окупації Криму та використання його як військової бази", – зазначив американський генерал-лейтенант.

Те, що 3 мільйони біженців потрапили до Європи з Сирії не було випадковістю. Це все стало можливим через окупацію Чорного моря. Кремль використав біженців як зброю для дестабілізації Європи, вважає Бен Ходжес.

Про роль США

Також, експерт наголошує на важливості американсько-українського партнерства для збереження миру та безпеки в Європі, хоч визнає, що останнім часом було багато невірних кроків у двосторонніх відносинах обох країн.

"Я прошу українських друзів не втрачати довіру до Сполучених Штатів", – звернувся до українців Бен Ходжес.

Адміністрація Обами не була жорсткою щодо Кремля. І потім, безумовно, адміністрація Трампа була катастрофою. А тепер адміністрація Байдена отримала дуже розділене суспільство – через COVID-19, через політику, через расові проблеми, – і це послаблює наші позиції лідера і наш моральний авторитет,

– зауважив експерт.

В листопаді цього року в США відбудуться наступні великі вибори, коли обиратиметься Конгрес та третина Сенату США.

Бен Ходжес впевнений, що упродовж кількох наступних років ми побачимо деяких лідерів-центристів з обох сторін, які допоможуть Америці повернутися на свій шлях.

Безпека через інвестиції

Бен Ходжес впевнений, що Україна має вжити зусиль для залучення американських та європейських інвестицій.

"Політичні виклики приходять і відходять. А економічні відносини створюють більше довіри", – зазначив він.

Коли американський, німецький, нідерландський, британський, французький бізнес почнуть інвестувати в Україну та в країни Чорного моря загалом, то Бундестаг почне ставити питання: Чому в Грузії так багато російських солдатів? Чому в Нагірному Карабаху у Вірменії так багато солдатів? І також, стає просто не можливим ігнорувати російську незаконну анексію Криму,

– вважає Бен Ходжес.

Китай на порозі

Сьогодні Сполучені Штати все більше і більше зосереджуються на Індійсько-Тихоокеанському регіоні, на Китаї як довгостроковій загрозі – економічній, дипломатичній, але й у військовому плані.І напруження дедалі зростає. Бен Ходжес вважає, що існує велика ймовірність того, що за 7–10 років Америка опиниться в конфлікті з Китаєм.

Водночас експерт переконаний, що Комуністична партія Китаю уважно стежить за тим, як Захід реагує на агресивні дії Росії та порушення нею міжнародного права.

Китайці побачили, що ми, Захід, нічого не зробили, щоб покарати Кремль за його вторгнення в Грузію, підтримку режиму Асада і, звичайно, за вторгнення в Україну та захоплення Криму, за вбивство українських солдатів щотижня. І комуністична партія Китаю цим користається,

– зазначив Бен Ходжес.

Україна в НАТО

Бен Ходжес впевнений, що Україна як і Грузія мають бути в НАТО.

"Я вірю, що одного дня це станеться. Але я б не брався прогнозувати конкретну дату – 5 років, 10 років. Для України чи для Грузії не в тому суть. Варто більше зусиль зосереджувати не на членстві в НАТО, а на тому, що має відбутися до цього. Я вважаю, що Україна має тісніше співпрацювати зі своїми сусідами в Чорноморському регіоні, щоб привертати увагу до Чорного моря, – резюмував експерт.

Інтерв'ю вийшло в рамках проєкту "А що далі?" Львівського безпекового форуму, за підтримки Фонду Ганса Зайделя в Україні.