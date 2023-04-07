Об этом 24 Каналу рассказала эксперт по Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Бутырская. Она подчеркнула, что Си Цзиньпин согласится на разговор с Владимиром Зеленским, когда сможет извлечь из этого выгоду для себя.

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Выжидательная позиция Китая

Политика Китая сейчас такова, что они самостоятельно ведут внешний курс, поэтому никто не может им диктовать, с кем сотрудничать, убеждена Наталья Бутырская. Это, в частности, касается сотрудничества Китая с Россией, независимо от того нравится это Западу или нет.

В этом случае много говорят о том, что Си Цзиньпин должен поговорить с Владимиром Зеленским. Для внутренней и внешней аудитории Китая проведение этого разговора будет выглядеть так, будто Си находится под давлением Запада,

– объяснила эксперт по Восточной Азии.

Так что с одной стороны лидер КНР не отказывается от переговоров с Украиной, но с другой – планирует найти подходящее время, когда это будет выглядеть как личная инициатива Китая.

Наталья Бутырская о намерениях Си Цзиньпина поговорить с Зеленским: смотреть видео

Миротворческая миссия для Си

Сейчас наблюдается тенденция Китая быть более активными в общемировых глобальных процессах. Это касается и разговоров о разрешении "конфликта" между Россией и Украиной.

"С другой стороны, мы не видим конкретных шагов Китая как переговорщика. То есть Китай не предложил ни своей кандидатуры как посредника, ни площадки для переговоров, как это сделала Турция, например. Мы не видим желания активно действовать", – отметила Бутырская.

Очевидно, добавила эксперт, после разговора с Путиным Си Цзиньпин почувствовал, что на сегодня ни одна из сторон не готова уступить свои интересы в этом "конфликте". То есть сейчас не время для Китая вмешиваться, ведь он не получит выгоды, которую хотел бы.

Китай хочет выглядеть миротворцем, который может уладить конфликт, который не удалось уладить, например, Соединенным Штатам,

– подчеркнула Наталья Бутырская.

Эксперт наводит пример Ирана и Саудовской Аравии, потому что это первая удачная медиация Китая как международного игрока. Разговор между странами состоялся в тот момент, когда стороны были готовы к нему. Таким образом, "легким посредничеством" Китай забрал себе лавры победы над США.

В случае с Украиной такая ситуация пока не сложилась, поэтому пока Китай наблюдает, держа руку на пульсе. Наталья Бутырская подытожила, что Пекину важно, чтобы его мнение было учтено в глобальных политических процессах, но в то же время он не хочет рисковать своей репутацией.

Обратите внимание! 10 марта Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении дипломатических отношений. Этому предшествовали состоявшиеся в Пекине переговоры. Китай выступил посредником между странами.

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