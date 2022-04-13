Следующего президента России будут звать Путин, какую бы фамилию он не получил при рождении.

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Путин - это олицетворение мечтаний и чаяний абсолютного большинства граждан, у которых вместо головы – телевизор с Соловьевым внутри.

Варварам – варварское

Дикарями должен править дикарь – так работает система. В противном случае она просто отказывается функционировать.

Zомби должен править Zомби. Они в любом случае выберут себе подобного.

Я прошу прощения у моих оставшихся, крайне малочисленных друзей-россиян за обобщения, но поводов для оптимизма просто нет.

Шторм

Процессы, на которые вы все еще надеетесь, это слабые флуктуации среды, это колебания на уровне статистической ошибки, а нужен шторм.

И даже шторм не даст гарантии, что на гребне волны из глубинного народа не всплывет нечто такое, что и Путин с его бандой покажутся плюшевыми мишками.

Увы. Нечего спасать. Не на что надеяться. И очищающий огонь – тоже не выход из ситуации.

Империя умирает и хочет жертв: кровавых жертвоприношений, омолаживающих ванн, чтобы вернуть упругость коже и твердость членам. Но она все равно сдохнет, что бы не делала, как ты не старалась.

Жаль, что она унесет еще не одну тысячу жизней то того, как мы забьем в ее могилу осиновый кол.

Именно нам выпала честь и тяжкая обязанность сделать это.

Империя должна умереть. Мы должны жить дальше. Наше дело правое, победа будет за нами!

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