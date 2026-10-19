Госсекретарь рассказал о программном сбое в системе и опроверг информацию о приостановке обмена разведданными. Подробности беседы с Рубио сообщил журналист "Радио Свобода" Алекс Рауфоглу в социальной сети X.

Что Рубио сказал о сбое в системе оповещения?

В ответ на вопрос журналиста Рубио заявил, что не знает, что именно произошло той ночью. В то же время он сообщил об отдельной программной проблеме, которая возникла несколькими ночами ранее.

Прекращали ли США передавать Украине разведданные?

Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты не прекращали передавать Украине разведывательную информацию. Он также поставил под сомнение заявления президента Украины Владимира Зеленского о перебоях в обмене данными.

По словам госсекретаря, главным приоритетом должно быть завершение войны России против Украины. Он призвал сосредоточиться на этом как Украину, так и Россию.

Напомним, в ночь на 19 октября российские войска нанесли баллистические удары по Киеву. По сообщениям украинских властей, Украина снова не получила заблаговременного предупреждения от партнеров о ракетной атаке.