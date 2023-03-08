Наиболее очевидный аргумент по празднованию 25 февраля – день рождения Леси Украины. Об этом пишет политик Ярослав Юрчишин.

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Леся Украинка – одна из величайших наших соотечественниц. Поэтому стоит отдать должное украинской поэтессе и отвлечься от тяготения традиций СССР.

В общем, февраль — лучшее время, чтобы отдать должное украинкам, которые достойно продолжают роль предков. Украинская женщина – самая несгибаемая на планете, поэтому точно стоит своего праздника – отдельно от СССР.

Украинская женщина сейчас — это волонтер, защитница, активистка, общественный деятель,

– добавил Юрчишин.

Другие причины праздновать 25 февраля

Юрчишин называет и другие важные даты, связанные с февралем. Например, в феврале родились:

Гандзя Дмитерко — военная женского пола Сечевого Стрелка,

Дарья Гусяк — деятельница ОУН-УПА, личная связная Романа Шухевича.

Ушли в вечность в феврале другие волевые соотечественницы:

Елена Антонив — патриотка и правозащитница, врач и член клуба Клуба творческой молодежи,

Мария Лавров — член ОУН, активная участница национально-освободительного движения, замученная

Ольга Басараб - общественный деятель Галиции начала ХХ века,

расстреляна в Бабьем Яру поэтесса Елена Телига.

Обратите внимание! В приложении Действие завершился опрос о 8 марта. Украинцы выбирали, оставить этот день выходным или сделать рабочим. Более 1,3 миллионов опрошенных хотят сделать 8 марта выходным. Зато около 703 тысяч украинцев считают, что стоит сделать этот день рабочим. Еще 110 тысяч человек не определились.