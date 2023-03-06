Отмечают, что голосование за выходной 8 марта стало самым массовым. В нем приняли участие более 2,1 миллионов украинцев.
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Как проголосовали украинцы
Более 1,3 миллиона опрашиваемых хотят оставить 8 марта выходным. Зато около 703 тысяч украинцев считают, что стоит сделать этот день рабочим. Еще 110 тысяч человек не определились
В Дие добавляют, что эти результаты учтут в парламенте, когда будут принимать законопроект.
Следует добавить, что традиции масштабного празднования 8 марта поддерживают преимущественно в странах, на которые имело влияние СССР или Китай. За пределами постсоветских стран всего около десяти стран признают этот день официальным выходным: Алжир, Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Китай, Куба, Италия, Израиль, Лаос, Монголия, Вьетнам и Замбия.
Почему женский день хотят перенести на 25 февраля
- Инициаторы законопроекта считают более целесообразным отмечать День украинской женщины в дату рождения самой известной украинской писательницы и общественного деятеля – Леси Украинки, то есть 25 февраля.
- Утверждали, что так называемый "Международный женский день", 8 марта, был установлен оккупационным московским режимом для продвижения собственного взгляда на роль и место женщин. Его внедрили по инициативе Клары Цеткиной в 1921 году, с привязкой к началу Февральской революции в России в 1917 году.
- Однако следует отметить, что день борьбы за права женщин – это международный праздник, признанный ООН еще в 1977 году. Организация каждый год выбирает новую тему для празднования. К примеру, в США нет конкретной даты, но есть целый месяц прав женщин – тысячи людей выходят на улицы в марте, чтобы продемонстрировать свою солидарность.