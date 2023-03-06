Отмечают, что голосование за выходной 8 марта стало самым массовым. В нем приняли участие более 2,1 миллионов украинцев.

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Как проголосовали украинцы

Более 1,3 миллиона опрашиваемых хотят оставить 8 марта выходным. Зато около 703 тысяч украинцев считают, что стоит сделать этот день рабочим. Еще 110 тысяч человек не определились

В Дие добавляют, что эти результаты учтут в парламенте, когда будут принимать законопроект.

Следует добавить, что традиции масштабного празднования 8 марта поддерживают преимущественно в странах, на которые имело влияние СССР или Китай. За пределами постсоветских стран всего около десяти стран признают этот день официальным выходным: Алжир, Бразилия, Буркина-Фасо, Камерун, Китай, Куба, Италия, Израиль, Лаос, Монголия, Вьетнам и Замбия.

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