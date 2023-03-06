Зазначають, що голосування за вихідний 8 березня стало наймасовішим. У ньому взяли участь понад 2,1 мільйона українців.
До теми 8 березня – офіційний вихідний чи робочий день: у Дії запустили нове опитування
Як проголосували українці
Понад 1,3 мільйона опитуваних хочуть залишити 8 березня вихідним. Натомість близько 703 тисячі українців вважають, що варто зробити цей день робочим. Ще 110 тисяч людей не визначилися
У Дії додають, що ці результати врахують у парламенті, коли ухвалюватимуть законопроєкт.
Варто додати, що традиції масштабного святкування 8 березня підтримують переважно у країнах, на які мав вплив СРСР або Китай. За межами пострадянських країн лише близько десяти країн визнають цей день офіційним вихідним: Алжир, Бразилія, Буркіна-Фасо, Камерун, Китай, Куба, Італія, Ізраїль, Лаос, Монголія, В'єтнам і Замбія.
Чому жіночий день хочуть перенести на 25 лютого
- Ініціатори законопроєкту вважають більш доцільним відзначати День української жінки в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, тобто 25 лютого.
- Стверджували, що так званий "Міжнародний жіночий день", 8 березня, був встановлений окупаційним московським режимом для популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Його впровадили за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив'язанням до початку Лютневої революції в Росії 1917 року.
- Однак слід зазначити, що день боротьби за права жінок – це міжнародне свято, яке ООН визнала ще в 1977 році. Організація щороку обирає нову тему для святкування. Наприклад, у США немає конкретної дати, але є цілий місяць прав жінок – тисячі людей виходять на вулиці в березні, щоб продемонструвати свою солідарність.