Несмотря на то, что Тернополь попал в красную зону карантина, в городе все работает в обычном режиме. Мэр считает, что в усилении карантина нет необходимости, так как все показатели в областном центре соответствуют зеленой зоне.

В Тернополе не останавливали работу общественного транспорта и детских садиков. Городские власти рекомендовали учреждениям продолжать работать, рассказал мэр города Сергей Надал в интервью "Украинской правде".

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Позиция власти в Тернополе

По словам Надала, орган местного самоуправления решил не усиливать карантин. В Минздрав городские власти не обращались, ведь решение приняли в конце дня в пятницу, а дальше были выходные. В понедельник, 3 августа, против усиления карантина проголосовали депутаты на сессии.

По состоянию на 2 августа в Тернополе все показатели соответствуют зеленой зоне. Скажите, пожалуйста, что нам делать? Кто-то может нам объяснить перед тем, как принимать такое решение? У меня впечатление, что эти люди живут на другой планете, они не понимают, что происходит внизу, на Земле,

– говорит городской голова.

Мэр убежден, что местная власть действовала в соответствии с законом и решение можно обжаловать в суде.

При каком условии Тернополь может выйти из красной зоны

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, из красной зоны город может выйти, если 3 дня подряд в нем будут стабильны национальные показатели. Речь идет о заполненности больниц, уровене тестирования, проценте положительных результатов на COVID-19 от всех проведенных, динамике роста заболеваемости за 7 дней по сравнению с предыдущей неделей.

Разделение Украины на зоны

В Украине 3 августа внедрили новые требования адаптивного карантина. Согласно им, страну разделили на 4 зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную. В последнюю, которая имеет строгие ограничения, попали Луцк, Тернополь и Кицманский район Черновицкой области.

Разделение страны на карантинные зоны / Инфографика Минздрава